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Son dakika: Alexander Sörloth geri dönüyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor derken...

27.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu kez transferde karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler ile bordo - mavililer, Leipzig'den Alexander Sörloth'un transferi için temaslarını sürdürüyordu. Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu, İspanyol ekibine geri dönüyor. Leipzig'de gözden düşen Norveçli yıldız, Sociedad'a transfer olmak üzere...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Trabzonspor, daha önce Türkiye'de gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Norveçli yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALEXANDER SÖRLOTH DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teklif yaptığı Alexander Sörloth için düğüm çözülüyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

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Bu sezon kulübü Leipzig'de gözden düşen ve 4. santrfor konumunda yer alan Norveçli yıldız, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

REAL SOCIEDAD'A GERİ DÖNÜYOR

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Alman basınının haberine göre; Real Sociedad, geçtiğimiz sezon kiraladığı Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

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İspanyol ekibinin Leipzig ile yapacağı sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'da 44 resmi maçta görev yapan 26 yaşındaki santrfor, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

ALEXANDER SÖRLOTH FOTOĞRAFLARI

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