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Son dakika: 'Alexander Sörloth transferi bitti!' Fenerbahçe derken...

23.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2'lik bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de santrfor transferi için girişimler devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Norveçli golcünün Fenerbahçe'yi reddederek, Bundesliga ekibi Mönchengladbach'a imza atacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertlilerde karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia, toplamda 6 gole ulaştı ve formunun zirvesine yükseldi. Fenerbahçe, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala santrfor transferi için çalışmalarını hızlandırırken, sıcak bir gelişme yaşandı.

MAXI GOMEZ VE SÖRLOTH GÜNDEMDEYDİ

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, gündemine Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth'u almıştı.

ALMAN BASINI DUYURDU

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Gomez transferini şimdilik bekleten sarı - lacivertliler; Sörloth için temaslarını sıklaştırırken Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Kicker'in haberine göre; Alexander Sörloth, Fenerbahçe'den kendisine gelen teklifi reddetti.

YENİ ADRESİ MÖNCHENGLADBACH

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Haberde; Norveçli golcünün Almanya'da kalmaya devam etmek istemesi nedeniyle Mönchengladbach'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZALAYACAK

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"Sörloth için Türkiye'den bazı teklifler olsa da oyuncu, Süper Lig'de forma giymek istemiyor." ifadelerinin yer aldığı haberde 26 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde Mönchengladbach'a imza atacağı kaydedildi.

KANARYA İSE BEKLEYECEK

Fenerbahçe'nin ise Enner Valencia ile Joshua King'in performansı sonrasında santrfor transferini şimdilik bekleteceği ve son günlere doğru hamle yapabileceği ifade edildi.

SORLOTH FOTOĞRAFLARI

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