Son dakika: 'Alexander Sörloth transferi bitti!' Fenerbahçe derken...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertlilerde karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia, toplamda 6 gole ulaştı ve formunun zirvesine yükseldi. Fenerbahçe, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala santrfor transferi için çalışmalarını hızlandırırken, sıcak bir gelişme yaşandı.

MAXI GOMEZ VE SÖRLOTH GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, gündemine Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth'u almıştı.

ALMAN BASINI DUYURDU

Gomez transferini şimdilik bekleten sarı - lacivertliler; Sörloth için temaslarını sıklaştırırken Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Kicker'in haberine göre; Alexander Sörloth, Fenerbahçe'den kendisine gelen teklifi reddetti.

YENİ ADRESİ MÖNCHENGLADBACH

Haberde; Norveçli golcünün Almanya'da kalmaya devam etmek istemesi nedeniyle Mönchengladbach'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZALAYACAK

"Sörloth için Türkiye'den bazı teklifler olsa da oyuncu, Süper Lig'de forma giymek istemiyor." ifadelerinin yer aldığı haberde 26 yaşındaki golcünün kısa süre içerisinde Mönchengladbach'a imza atacağı kaydedildi.

KANARYA İSE BEKLEYECEK

Fenerbahçe'nin ise Enner Valencia ile Joshua King'in performansı sonrasında santrfor transferini şimdilik bekleteceği ve son günlere doğru hamle yapabileceği ifade edildi.