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Son dakika: Ali Palabıyık'a maç yok! Galatasaray - Alanyaspor maçının faturası çok ağır oldu...

02.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve karşılaşma sonunda hakem Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştirmişti. Sarı - kırmızılı takımdan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç eden Palabıyık'ın kararları kamuoyunda tartışma konusu olurken Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir hamle geldi. MHK, tecrübeli hakeme üst üste ikinci kez maç vermedi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlamış ve ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan son dakikada yediği golün ardından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların sağ beki Sacha Boey 31. dakikada, stoperi Abdülkerim Bardakcı ise 90+4. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmişti.

ALİ PALABIYIK'A YİNE MAÇ YOK

TFF'YE ÇIKARMA YAPILMIŞTI

TFF'YE ÇIKARMA YAPILMIŞTI
Müsabaka sonrasında Galatasaray camiasından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimine ağır eleştiriler gelmişti. Teknik direktör Okan Buruk'tan sert açıklamalar gelirken; Galatasaray Yönetimi, TFF'ye çıkarma yapmıştı.

ÖZEL SUNUM

ÖZEL SUNUM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, sezon başından itibaren verilen yanlış kararların yer aldığı pozisyonların bulunduğu bir bir sunum gerçekleştirmişti.

"HATALAR DEVAM ETMESİN"

"HATALAR DEVAM ETMESİN"
Bu durumu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tartışan Galatasaray Yönetimi, hataların devam etmemesi için talepte bulunmuştu.

"ALİ PALABIYIK REZALETİ"

"ALİ PALABIYIK REZALETİ"
Yaşananların ardından GSTV'de 'Ali Palabıyık Rezaleti' başlıklı 7 dakikalık bir video yayınlanmış ve deneyimli hakemin hataları görüntülerde yer almıştı.

MHK'DEN FLAŞ HAMLE

MHK'DEN FLAŞ HAMLE
Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yöneten Ali Palabıyık için ise Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir hamle geldi.
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