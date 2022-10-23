Son dakika: Anthony Nwakaeme gittiğine gideceğine pişman oldu! Süper Lig'e geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay mimarlarından biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından fazlaca söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşmesini uzatmayan, Galatasaray'la da anlaşamayan Nijeryalı futbolcu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.

ANTHONY NWAKAEME GERİ DÖNÜYOR

HENÜZ GALİBİYETİ YOK Al Fayha'da yepyeni bir sayfa açmak isteyen Nwakaeme için ise işler planladığı gibi gitmedi. Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

16 GOL YEDİLER Al Fayha, bu sezon çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de yenildi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atabilen Al Fayha, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

'MEMNUN DEĞİL, GERİ DÖNÜYOR' Tecrübeli futbolcunun takımının durumundan memnun olmadığı ve devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILMIŞTI Adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan yıldız ismin hangi takımı tercih edeceği ise merak konusu.