Son dakika: "Artık kasıt arıyoruz!", "Söz, daha dikkatli olunacak!" Tam 9 pozisyon ve kare kare o anlar! Galatasaray'ın TFF çıkarmasındaki konuşmalar deşifre oldu....

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak rakipleri Beşiktaş ile Trabzonspor'un puan kaybettiği 10. haftadaki avantajı elinin tersiyle iten Galatasaray, maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki göstermişti. Hatta teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrasında "Artık kötü niyet arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TFF'YE ÇIKARMA

Bu yaşananların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile başkan vekili Erden Timur, TFF'nin Riva'daki binasına çıkarma yaparak Başkan Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GENİŞ KAPSAMLI BİR DOSYA

Önceki gece kulübün resmi internet sitesinden "Utanç vesikası" başlıklı bir yazı yayınlayan ve hakemlerle ilgili ağır ifadeler kullanan sarı - kırmızılılar, bu kez daha geniş kapsamlı bir dosyayla TFF'nin kapısını çaldı.

HEDEFTEKİ KİŞİ MURAT ILGAZ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi'nin hedefinde, atamaların ve algoritmanın başındaki kişi olan Murat Ilgaz bulundu. Burada Ilgaz'ın yakın olduğu kulüplerle ve kasıtlı atamalar yaptığıyla ilgili iddialar gündeme getirildi.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI DA GÜNDEMDE YER ALDI

Haberin devamında; Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı olduğu belirtildi.

"ART NİYET ARIYORUZ"

Dursun Özbek'in "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor! Orta hakem vermiyor, VAR ise çağırmıyor. Biz artık kasıt arıyoruz" derken, Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandığı iddia edildi.

TAM 9 POZİSYON

Öte yandan sezon başından beri Galatasaray aleyhine karar verilen veya VAR'a gidilmeyen 9 pozisyonla ilgili görüntüler ve aynı pozisyonlarda aynı hakemlerin farklı kararlar vermesi ya da VAR'ın devreye girerek kararları düzeltmesi gibi detaylar masaya yatırıldı. Kulübün hazırladığı rapordaki pozisyon ve ifadelerden bazıları ise şu şekilde...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır