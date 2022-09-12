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Son dakika: Başakşehir, Beşiktaş karşısında yeni transferiyle kazandı! Nefes kesen maç...

12.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada her iki takım da büyük bir mücadele ortaya koydu. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Başakşehir oldu. Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golü yeni transfer Bertrand Traore kaydetti. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası kritik bir maça sahne oldu. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bu sezona iyi başlayan iki takımın karşılaşması beklendiği gibi oldukça tempolu bir oyuna sahne oldu. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen mücadelede kazanan taraf Başakşehir oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 13'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 13 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

Başakşehir, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'İN SERİSİ DEVAM EDİYOR

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Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Süper Lig'de geride bıraktığı 6 haftada henüz kalesinde gol görmedi. Turuncu - lacivertliler, bu maçlarda 9 gol kaydetti.

ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı teknik adam sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar'a görev verdi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nu bu hafta da yedek bırakan Ismael, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Savunmayı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturan Ismael, orta sahanın merkezinde Berkay Vardar ve Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Hücum hattının sağında Jackson Muleka'ya forma veren deneyimli teknik adam, forvet arkasında Gedson Fernandes'e, sol tarafta Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı takımın ileri uçtaki ismi ise Wout Weghorst oldu.

YENİ TRANSFERLER YEDEK SOYUNDU

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Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç, yedek kulübesinde yer aldılar.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

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Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza, Vodafone Arena'daki mücadelede takımını yalnız bıraktı.

JOSEF'E MASKELİ DESTEK

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MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya siyah-beyazlı taraftarlar destek gösterdi.

Bazı taraftarların maçı izlemek için stada gelen Brezilyalı oyuncu için hazırlanan maskeleri taktığı görülürken, Dele Alli de aynı maskeyi takarak takım arkadaşına destek oldu.

Pazartesi günü erken saatlerde olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 35 bin kişi takip ederken, Medipol Başakşehir taraftarları da kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Junior Caiçara, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Ömer Ali Şahiner, Bertrand Traore ve Philippe Kenny'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Berkay Özcan, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

TRAORE VE KENNY İLK KEZ 11'DE

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Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Bertrand Traore ve Philippe Kenny, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

İki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girmiş ve ilk kez turuncu-laciverti formayı giymişti.

Traore, Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'i deplasmanda 4-0 yendiği maçta da ilk 11'de yer almıştı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

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Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

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