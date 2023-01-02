Son dakika: Başakşehir'de sadece 66 dakika oynayabilmişti! Anthony Nwakaeme, Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın oynadığı ligden Mesut Özil'e sürpriz talip! Duyanlar çok şaşırdı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kadro dışı bırakılan ve 25 Ocak 2021 tarihinde tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, burada da istediğini bulamamıştı. Sarı - lacivertlilerde geçirdiği 1 buçuk sezonda 37 maça çıkan Özil, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle tıpkı Arsenal'de olduğu gibi kadro dışı kalmıştı.