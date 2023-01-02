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  4. Son dakika: Başakşehir'de sadece 66 dakika oynayabilmişti! Anthony Nwakaeme, Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın oynadığı ligden Mesut Özil'e sürpriz talip! Duyanlar çok şaşırdı...

Son dakika: Başakşehir'de sadece 66 dakika oynayabilmişti! Anthony Nwakaeme, Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın oynadığı ligden Mesut Özil'e sürpriz talip! Duyanlar çok şaşırdı...

02.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'ye 2020 yılında Fenerbahçe formasıyla ayak basan ancak sarı - lacivertli takımdaki kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve geçtiğimiz sezon sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mesut Özil, Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Dünyaca ünlü futbolcu, burada da sakatlıktan kurtulamadı ve sadece 66 dakika sahaya çıkabildi. Mesut Özil'e Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği kulüp talip oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kadro dışı bırakılan ve 25 Ocak 2021 tarihinde tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, burada da istediğini bulamamıştı. Sarı - lacivertlilerde geçirdiği 1 buçuk sezonda 37 maça çıkan Özil, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın talebiyle tıpkı Arsenal'de olduğu gibi kadro dışı kalmıştı.

MESUT ÖZİL'E SÜRPRİZ TALİP

FENERBAHÇE'DEN AF ÇIKMADI

FENERBAHÇE'DEN AF ÇIKMADI

Fenerbahçe'den af çıkmayan Mesut Özil'in sözleşmesi feshedilmiş ve tecrübeli futbolcu 14 Temmuz 2022 tarihinde Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

BU KEZ DE SAKATLIK...

BU KEZ DE SAKATLIK...

Turuncu - lacivertlilere yeniden kendini gösterme fırsatıyla imza atan Özil, bu kez de sakatlıkla boğuştu.

ANTRENMANLARA BAŞLAMIŞTI

ANTRENMANLARA BAŞLAMIŞTI

Sırtından geçirdiği ameliyat sonrasında sahalardan uzun bir süre uzak kalan Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlamıştı.

AL FAYHA İSTİYOR

AL FAYHA İSTİYOR

Suudi Arabistan basınına göre; Anthony Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al Fayha, Mesut Özil'e talip oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde Suudi Arabistan ekibinin Özil için görüşmelere başladığı ifade edildi.

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