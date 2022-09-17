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Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi son dakikalarda yıkıldı! İstanbulspor, 1 puanı 86'da kurtardı...

17.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada siyah - beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, cezası nedeniyle kulübede yer alamadı. Müsabakada kazanan çıkmazken; İstanbulspor, 1 puanı 86. dakikada kurtardı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Her iki takımın da birçok pozisyona girdiği ve büyük bir tempoda oynadığı karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Siyah - beyazlıların gollerini 8. dakikada Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst kaydetti. İstanbulspor'un sayıları ise 26. dakikada Emir Kaan ve 86. dakikada Ali Yaşar'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, 14 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan İstanbulspor, 5 puanla 15. sırada yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.

ERSİN DESTANOĞLU 2 HAFTA ARADAN SONRA

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Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 2 haftalık aranın ardından yeniden kaledeki yerini aldı.

MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Emre Bilgin, İstanbulspor maçında yedek kulübesine dönerken, Ersin Destanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta siyah-beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi.

JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ

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MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü.

Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı.

NECİP UYSAL 4 MAÇ SONRA YEDEK

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.

Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.

TAYYİP TALHA SANUÇ İLK KEZ 11'DE

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

ISMAEL YERİNE MURRAY

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Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ

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