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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus'un o hamlesi çok konuşuldu! Rakip kulübeye kadar gitti ve...

02.10.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Vodafone Park'ta her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmanın 32. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaşlı Jackson Muleka'yı kaldırmak için siyah - beyazlıların yedek kulübesinin içine kadar girdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da büyük bir mücadele sergilerken, bir pozsiyon sonrasında ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS RAKİP KULÜBEYE GİTTİ

KONTRAATAK FIRSATI

KONTRAATAK FIRSATI
Vodafone Park'ta oynanan maçın 32. dakikasında Beşiktaş bir kontraatak fırsatı yakaladı.

MULEKA YERDE KALDI

MULEKA YERDE KALDI
Sağ kanatta topla buluşan Jackson Muleka, Fenerbahçeli Attila Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve takımının yedek kulübesine kadar yerde sürüklendi.

SZALAI BAŞINDA BEKLEDİ

SZALAI BAŞINDA BEKLEDİ
Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'ın faul düdüğünü çalmasının ardından Szalai, siyah - beyazlı kulübeye gitti ve oyuncudan özür dileyerek başında bekledi.

JESUS, KULÜBEYE KADAR GİTTTİ

JESUS, KULÜBEYE KADAR GİTTTİ
O sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Beşiktaş kulübesinin içine kadar girerek Jackson Muleka'yı kaldırmak istedi. Portekizli çalıştırıcının bu hamlesi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
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