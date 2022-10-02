Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Jorge Jesus'un o hamlesi çok konuşuldu! Rakip kulübeye kadar gitti ve...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da büyük bir mücadele sergilerken, bir pozsiyon sonrasında ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS RAKİP KULÜBEYE GİTTİ

KONTRAATAK FIRSATI Vodafone Park'ta oynanan maçın 32. dakikasında Beşiktaş bir kontraatak fırsatı yakaladı.

MULEKA YERDE KALDI Sağ kanatta topla buluşan Jackson Muleka, Fenerbahçeli Attila Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve takımının yedek kulübesine kadar yerde sürüklendi.

SZALAI BAŞINDA BEKLEDİ Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'ın faul düdüğünü çalmasının ardından Szalai, siyah - beyazlı kulübeye gitti ve oyuncudan özür dileyerek başında bekledi.