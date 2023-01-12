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Son dakika: Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda o vardı! Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

12.01.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020/21 sezonunda kazanan Beşiktaş'ın başında o dönem teknik direktör olarak Sergen Yalçın yer alıyordu. Siyah - beyazlılar ile aynı sezonda bir de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Yalçın, ertesi sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de aldığı son şampiyonlukta takımın başında olan ve siyah - beyazlı takım sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Beşiktaş'ta bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan deneyimli çalıştırıcı bir süredir dinlendiğini açıklamıştı.

SERGEN YALÇIN İÇİN FLAŞ GELİŞME

Beşiktaş'ın ardından A Milli Takım ile adı anılan Sergen Yalçın, kendisine birçok teklifin geldiğini ancak kabul etmediğini açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni bir takımla anlaşmaya hazır olduğu iddia edilen Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, Sergen Yalçın ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yöneticilerin, istenen sonuçların alınamaması nedeniyle Sergen Yalçın ile görüştüğü kaydedildi.

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