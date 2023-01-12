Son dakika: Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda o vardı! Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de aldığı son şampiyonlukta takımın başında olan ve siyah - beyazlı takım sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Beşiktaş'ta bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan deneyimli çalıştırıcı bir süredir dinlendiğini açıklamıştı.