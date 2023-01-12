Son dakika: Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda o vardı! Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de aldığı son şampiyonlukta takımın başında olan ve siyah - beyazlı takım sonrasında herhangi bir kulüple anlaşmayan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Beşiktaş'ta bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan deneyimli çalıştırıcı bir süredir dinlendiğini açıklamıştı.
Beşiktaş'ın ardından A Milli Takım ile adı anılan Sergen Yalçın, kendisine birçok teklifin geldiğini ancak kabul etmediğini açıklamıştı.
Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.
Yeni bir takımla anlaşmaya hazır olduğu iddia edilen Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, Sergen Yalçın ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Yöneticilerin, istenen sonuçların alınamaması nedeniyle Sergen Yalçın ile görüştüğü kaydedildi.