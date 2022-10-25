Son dakika: Beşiktaş'ta işler karıştı! Sinan Engin, Beşiktaşlı taraftarlara açıkladı: 'Valerien Ismael devre arasında gider! Sergen Yalçın ile konuştum ve...'

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayaspor ile karşılaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah - beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, hedef tahtasındaki isim olmuştu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği Fransız çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Sinan Engin, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının çok uzak olmadığını dile getirdi ve Sergen Yalçın için konuştu. Siyah - beyazlı taraftarların, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçı sonrasında adını haykırdığı Sergen Yalçın ile görüştüğünü söyleyen Engin'in sözleri şu şekilde;

SİNAN ENGİN'DEN FLAŞ SÖZLER

"DİKİŞ TUTMAZ" "Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır! Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz!"

"TARAFTARIN GÖNLÜNE GİREMEDİ" "Valerien Ismael, Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Hatay'dan 3 puanla dönse, içeride Ümraniyespor'u da yense, gitti Galatasaray ile de berabere kaldı. Taraftarlar yine de Valerien Ismael'e tezahürat yapmaz."

"SUÇUN EN BÜYÜĞÜ..." "Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael arasında elektrikler kesilmiş. Sadece Ismael suçlu değil! Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın."

"YOLLARI AYIRMASI GEREKEBİLİR" "Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri!"