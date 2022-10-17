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  4. Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin ardından olay sözler! "Herhalde gözüne perde indi, 'istifa'"

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin ardından olay sözler! "Herhalde gözüne perde indi, 'istifa'"

17.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. 10. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10 haftanın kritik karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Trabzonspor, Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmanın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

ACELECİLİK VE OLGUNLUK (MEHMET DEMİRKOL)

ACELECİLİK VE OLGUNLUK (MEHMET DEMİRKOL)
Beşiktaş’ın yeni savunma hattının hem uyumsuzluk hem de biraz acelecilikten yaptığı hatalar oyuna damga vurdu. Trezeguet’nin golü, bunun en tepe noktası. Masuaku kaleciye dönebilir ya da daha uygun bir pas arayabilirdi ama en uzağa topu kritik noktada kaleye paralel atmaya karar verince asist oldu. Avcı’nın bunlar konusunda hücumcularını uyardığına eminim. İlk golde savunmada kimsenin topa hareketlenmeyişi ise kornerlerdeki tek örnek değil.
Korner alan savunmasında herkes alanını alır ve sonra bölgeye gelen topa hareketlenir. Hem alana göre yayılıp hem hareketsiz kalırsanız büyük sıkıntıya girersiniz. Trabzonspor savunma kanatlarını özellikle de Eren’i pek çıkarmak istemedi. Ghezzal’ı kontrol altında tutmak bu tip bir maçta olmazsa olmaz. Bunu tam yapamadılar. Ev sahibi çizgiye indi.
Ancak burada da Beşiktaş’ın genel tercihi belirleyici oldu. Ortalar hemen her seferinde altı pasın içine paralel geldi. Salih ve Dele’yi birlikte içeri sokarken geriye top çıkarmaya çalışmamak her ne kadar gol bu yolla gelse de- Trabzon’un işine yaradı.

Trezeguet dışında...

Trezeguet dışında...
Bu sıkıntı baskının arttığı 2. yarıda da devam etti. Ghezzal’ın yokluğuna rağmen bu baskıyı kurabilmek başarı. Ama santrforu ikileyene kadar pozisyon yoğunluğu sağlanamadı. Trabzon ise Trezeguet dışında Beşiktaş savunmasıyla başa çıkabilecek bir sürat bulamayınca sonunu getiremedi. Avcı bu sonuçtan çok mutsuz değildir. İsmael ne düşünüyor bilemiyorum. Beşiktaş hızlı değil, sürekli acelesi varmış gibi oynuyor. Puan durumundaki yer kötü değil ama bu hıza bir olgunluk katmak lazım.

HAYBEYE GOLLER YERSEN! (ALİ ECE)

HAYBEYE GOLLER YERSEN! (ALİ ECE)
Beşiktaş ilk yarıda iki golü de haybeye yedi. Maxi Gomez bir ara La Liga’da Benzema’dan sonra en fazla kafa golü atan oyuncuydu. Form geçici, klas kalıcı: Trabzonspor kornerinde kafayla gol atabilecek bir numaralı olağan şüpheli Maxi Gomez’i bomboş bırakırsan golü göz göre göre yersin! İkinci yenilen gol zaten o ana kadar Beşiktaş formasıyla gayet iyi performans sergileyen Masuaku’nun bir anlık büyük hatası.
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