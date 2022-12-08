Son dakika: Böyle yarış görülmedi! Atletico Madrid iddiası vardı! Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş; milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye kafayı taktı!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş daha önce olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isteyen 3 kulübün de gündeminde A Milli Takım'ın yıldızının yer aldığı iddia edildi.
İngiliz basınının haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, İngiltere Premir Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.
Bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alabilen Çağlar Söyüncü için üç büyüklerin ocak ayında transfer için şartları zorlayacağı kaydedildi.
Öte yandan haberde teknik direktörler Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş'in özellikle bu transferin bitirilmesi gerektiğine dair talimat verdikleri yazıldı.
Çağlar Söyüncü'nün ise daha önce görüştüğü ileri sürülen Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı aktarıldı.
Ayrıca Çağlar Söyüncü ile Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A devi Inter'in de ilgilendiği belirtildi.