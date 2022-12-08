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  4. Son dakika: Böyle yarış görülmedi! Atletico Madrid iddiası vardı! Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş; milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye kafayı taktı!

Son dakika: Böyle yarış görülmedi! Atletico Madrid iddiası vardı! Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş; milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye kafayı taktı!

08.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Takımlar; FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için çalışmalarını sürdürürken, transfer için de harekete geçmiş durumda. Spor Toto Süper Lig'in 3 devi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Leicester City'den ayrılacak olan Çağlar Söyüncü için devrede olduğu iddia edildi. Teknik direktörler Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş'in bu transferi özellikle istedikleri öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş daha önce olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isteyen 3 kulübün de gündeminde A Milli Takım'ın yıldızının yer aldığı iddia edildi.

DEVLER ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PEŞİNDE

HAREKAT BAŞLADI

HAREKAT BAŞLADI

İngiliz basınının haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, İngiltere Premir Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

OCAK AYI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

OCAK AYI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alabilen Çağlar Söyüncü için üç büyüklerin ocak ayında transfer için şartları zorlayacağı kaydedildi.

HOCALARDAN ÖZEL TALİMAT

HOCALARDAN ÖZEL TALİMAT

Öte yandan haberde teknik direktörler Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş'in özellikle bu transferin bitirilmesi gerektiğine dair talimat verdikleri yazıldı.

FENERBAHÇE'YE SICAK

FENERBAHÇE'YE SICAK

Çağlar Söyüncü'nün ise daha önce görüştüğü ileri sürülen Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı aktarıldı.

INTER DE DEVREDE

INTER DE DEVREDE

Ayrıca Çağlar Söyüncü ile Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A devi Inter'in de ilgilendiği belirtildi.

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