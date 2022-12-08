Son dakika: Böyle yarış görülmedi! Atletico Madrid iddiası vardı! Jorge Jesus, Okan Buruk ve Şenol Güneş; milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye kafayı taktı!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş daha önce olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isteyen 3 kulübün de gündeminde A Milli Takım'ın yıldızının yer aldığı iddia edildi.