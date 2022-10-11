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Son dakika: Bu para dudak uçuklatır! Muhammed bin Selman, Uğurcan Çakır için servet ödeyecek...

11.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Köklü kulübü geçtiğimiz sezon satın alan ve Newcastle United'a seviye atlatmak isteyen Selman, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için de harekete geçti. Gösterdiği performansla birçok kulübün radarında yer alan Çakır için Newcastle United'ın sezon sonunda servet ödemesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve birçok futbolcunun sergilediği performans dikkat çekmişti. Bordo - mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu oyunla neredeyse her maçta takımına büyük katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SERVET

UĞURCAN İÇİN SICAK GELİŞME

UĞURCAN İÇİN SICAK GELİŞME
Sezon başından itibaren Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla adı anılan ve transferi yüksek bir bonservis bedeli ödeneceği iddia edilen Uğurcan Çakır için sıcak bir gelişme yaşandı.

PRENS MUHAMMED BİN SELMAN SATIN ALMIŞTI

PRENS MUHAMMED BİN SELMAN SATIN ALMIŞTI
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United, geçen sezon Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alınmış ve transferin iddialı takımları arasına girmişti.

GÖZLER UĞURCAN'DA

GÖZLER UĞURCAN'DA
Sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'Dan 70 milyon euro bedelle Alexander Isak'ı kadrosuna katan Newcastle, bu kez gözünü Uğurcan Çakır'a dikti.

SEZON SONUNDA...

SEZON SONUNDA...
Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan başarılı file bekçisi için İngiliz ekibinin sezon sonunda devreye gireceği öne sürüldü.

20 MİLYON EURO

20 MİLYON EURO
Newcastle United'ın kesenin ağzını açmayı hedeflediği Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un beklentisi ise en az 20 milyon euro...
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