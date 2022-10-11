Son dakika: Bu para dudak uçuklatır! Muhammed bin Selman, Uğurcan Çakır için servet ödeyecek...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamış ve birçok futbolcunun sergilediği performans dikkat çekmişti. Bordo - mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu oyunla neredeyse her maçta takımına büyük katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SERVET

UĞURCAN İÇİN SICAK GELİŞME Sezon başından itibaren Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla adı anılan ve transferi yüksek bir bonservis bedeli ödeneceği iddia edilen Uğurcan Çakır için sıcak bir gelişme yaşandı.

PRENS MUHAMMED BİN SELMAN SATIN ALMIŞTI İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United, geçen sezon Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alınmış ve transferin iddialı takımları arasına girmişti.

GÖZLER UĞURCAN'DA Sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'Dan 70 milyon euro bedelle Alexander Isak'ı kadrosuna katan Newcastle, bu kez gözünü Uğurcan Çakır'a dikti.

SEZON SONUNDA... Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan başarılı file bekçisi için İngiliz ekibinin sezon sonunda devreye gireceği öne sürüldü.