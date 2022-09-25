Son dakika: 'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!' Barış Alper Yılmaz'ın İstanbulspor maçındaki performansının nedeni ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 20 bini aşkın seyircisinin önünde oynadığı müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da gol perdesini Barış Alper Yılmaz açarken, Mauro Icardi kullandığı Panenka penaltısı ile galibiyeti getiren isim oldu.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve kanat rotasyonunda yer alan Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

PERFORMANSININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Müsabakanın 12. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın pası sonrası topla buluşan Yılmaz, yaptığı iyi kontrolün ardından sol ayağıyla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma boyunca iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın oyununun altında yatan neden belli oldu.

OKAN BURUK'TAN BURAK YILMAZ FORMÜLÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcudan 'Burak Yılmaz' tarzı bir santrfor oyuncusu yaratmak için kolları sıvadı. Barış Alper Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştiren Buruk, Burak Yılmaz'ın da futbola kanat olarak başladığını oyuncusuna anlattı. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a Burak Yılmaz'ın videolarını izlemesini tavsiye ettiği öğrenildi.

İSTANBULSPOR MAÇINDA MEYVESİNİ VERDİ

Hocasıyla yaptığı görüşme sonrasında aldığı talimatlar üzerine çalışmalarını sürdüren Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor karşısında attığı golle Okan Buruk'un yüzünü kara çıkarmadı ve tam not aldı.