SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: 'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!' Barış Alper Yılmaz'ın İstanbulspor maçındaki performansının nedeni ortaya çıktı...

Son dakika: 'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!' Barış Alper Yılmaz'ın İstanbulspor maçındaki performansının nedeni ortaya çıktı...

25.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, liglere verilen milli takım arasını değerlendirmek için hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi (P) kaydetti. Aslan'ın ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın oyun içindeki performansının altında yatan 'Burak Yılmaz' şifresi ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 16 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 20 bini aşkın seyircisinin önünde oynadığı müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da gol perdesini Barış Alper Yılmaz açarken, Mauro Icardi kullandığı Panenka penaltısı ile galibiyeti getiren isim oldu.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI

Fdb441GWIAA2nzT

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve kanat rotasyonunda yer alan Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

PERFORMANSININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Fdb441IWYAAVcug

Müsabakanın 12. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın pası sonrası topla buluşan Yılmaz, yaptığı iyi kontrolün ardından sol ayağıyla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma boyunca iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın oyununun altında yatan neden belli oldu.

OKAN BURUK'TAN BURAK YILMAZ FORMÜLÜ

Fdb441GXwAI6n_K

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcudan 'Burak Yılmaz' tarzı bir santrfor oyuncusu yaratmak için kolları sıvadı. Barış Alper Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştiren Buruk, Burak Yılmaz'ın da futbola kanat olarak başladığını oyuncusuna anlattı. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a Burak Yılmaz'ın videolarını izlemesini tavsiye ettiği öğrenildi.

İSTANBULSPOR MAÇINDA MEYVESİNİ VERDİ

Fdb441JWAAETVxx

Hocasıyla yaptığı görüşme sonrasında aldığı talimatlar üzerine çalışmalarını sürdüren Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor karşısında attığı golle Okan Buruk'un yüzünü kara çıkarmadı ve tam not aldı.

BURAK YILMAZ FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk İstanbulspor Burak Yılmaz Barış Alper Yılmaz son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri hazırlık maçı spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

Taraftar bayram edecek! Menajeri çağrıldı...

Taraftar bayram edecek! Menajeri çağrıldı...

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı!

Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı!

Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...

Maça damga vuran pozisyon! Mauro Icardi...

Ne Haaland ne de Neymar! Zirvede Valencia var...

Ne Haaland ne de Neymar! Zirvede Valencia var...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.