Son dakika: Cenk Tosun'a tekme atıldı! Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrasında siyah - beyazlı futbolculara saldırdılar!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına çıktı. Tam bir gol düellosunun yaşandığı müsabaka, siyah - beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Mücadelenin ardından ise saha içerisinde yaşanan olay maçın önüne geçti.

Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasıyla birlikte olaylar peş peşe yaşandı.

CENK TOSUN'A UÇAN TEKME ATILDI

Sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Cenk Tosun aldığı darbe sonrasında şaşkına dönerken, Wout Weghorst ve Josef de Souza, takım arkadaşlarına saldıran kişiye müdahale ederek yere düşürdü. Sahaya giren taraftar güvenlik güçleri tarafından apar topar dışarı alındı.

JOSEF VE WEGHORST...

Bu olayın ardından Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Wout Weghorst'a da saldırı girişiminde bulunuldu. Josef de Souza araya girerek takım arkadaşını oradan uzaklaştırdı.

SALİH UÇAN: "JOSEF KIRMIZI GÖRDÜ"

Maçın ardından konuşan Salih Uçan, Josef de Souza'nın maç sonunda kırmızı kart gördüğünü dile getirerek, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim, Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Bu yüzden kırmızı kart gördü. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?" ifadelerini kullandı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır