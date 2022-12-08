Son dakika: 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı reddetmedi!' Dünyayı kasıp kavuran iddia! Taraftarlar çıldırıyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla tüm dünyada olay yaratan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Ronaldo'nun bu açıklaması sonrasında İngiltere Premier Lig devinden flaş bir hamle gelmiş ve Portekizli yıldızın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.
Bu gelişmenin ardından serbest oyuncu konumuna çıkan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa devi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Arap kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı.
Hatta 38 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile anlaştığı, Dünya Kupası'ndan sonra imza atacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ronaldo, Al Nassr iddialarını Portekiz'in İsviçre ile oynadığı maçın ardından yalanlamıştı.
İspanyol basınından Diariogol ise Manchester United'ın sezon başında ayrılığına izin vermediği Ronaldo'nun adının anıldığı bazı kulüplerle yeniden görüşmeye başlayacağını ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu öne sürdü.
Sezon başında Galatasaray'ı reddeden Cristiano Ronaldo'nun bu kez sarı - kırmızılıları reddetmediği ve masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.
Galatasaraylı yöneticilerin ise Ronaldo'yu ikna etmek için tüm şartları zorlayacakları aktarıldı.