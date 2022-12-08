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Son dakika: 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı reddetmedi!' Dünyayı kasıp kavuran iddia! Taraftarlar çıldırıyor...

08.12.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportaj nedeniyle Manchester United'daki sözleşmesi feshedilen ve serbest oyuncu konumuna çıkan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak ediliyordu. Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ı reddeden Portekizli yıldız için İspanya'dan Galatasaraylıları çıldırtan bir iddia geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla tüm dünyada olay yaratan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Ronaldo'nun bu açıklaması sonrasında İngiltere Premier Lig devinden flaş bir hamle gelmiş ve Portekizli yıldızın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

RONALDO İÇİN GALATASARAY İDDİASI

ADI BİRÇOK KULÜPLE ANILIYORDU

ADI BİRÇOK KULÜPLE ANILIYORDU

Bu gelişmenin ardından serbest oyuncu konumuna çıkan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa devi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Arap kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı.

AL NASSR İDDİALARI YALANLANDI

AL NASSR İDDİALARI YALANLANDI

Hatta 38 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile anlaştığı, Dünya Kupası'ndan sonra imza atacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ronaldo, Al Nassr iddialarını Portekiz'in İsviçre ile oynadığı maçın ardından yalanlamıştı.

ARALARINDA GALATASARAY DA VAR

ARALARINDA GALATASARAY DA VAR

İspanyol basınından Diariogol ise Manchester United'ın sezon başında ayrılığına izin vermediği Ronaldo'nun adının anıldığı bazı kulüplerle yeniden görüşmeye başlayacağını ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu öne sürdü.

BU KEZ REDDETMEDİ

BU KEZ REDDETMEDİ

Sezon başında Galatasaray'ı reddeden Cristiano Ronaldo'nun bu kez sarı - kırmızılıları reddetmediği ve masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Galatasaraylı yöneticilerin ise Ronaldo'yu ikna etmek için tüm şartları zorlayacakları aktarıldı.

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