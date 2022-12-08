Son dakika: 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı reddetmedi!' Dünyayı kasıp kavuran iddia! Taraftarlar çıldırıyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla tüm dünyada olay yaratan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Ronaldo'nun bu açıklaması sonrasında İngiltere Premier Lig devinden flaş bir hamle gelmiş ve Portekizli yıldızın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.