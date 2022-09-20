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Son dakika: Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

20.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester City'e imza atmak için İngiltere'ye uçan ancak son dakikada Manchester United'ın devreye girmesiyle Kırmızı Şeytanlar'ı seçen Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia gündeme geldi. Takımda mutsuz olduğu ifade edilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı belirtildi.

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronalo ile ilgili flaş haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Sezon başında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan ve takımda mutsuz olduğu dile getirilen Portekizli futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

YILLIK KAZANCI İNANILMAZ OLACAK

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Ronaldo için Al-Hilal'in şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gideceği iddia edilmişti. Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği belirtilmiş ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği ileri sürülmüştü. Ronaldo'nun kararını değiştirdiği ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GİDİYOR

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Dünyaca ünlü yıldız, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yaptığı ön görüşmede sonuç alamadı ve kulüpte mutlus olduğu öne sürüldü. Bu olayın ardından Portekizli futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ronaldo'nun devre arasında transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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