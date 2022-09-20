Son dakika: Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronalo ile ilgili flaş haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Sezon başında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan ve takımda mutsuz olduğu dile getirilen Portekizli futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

YILLIK KAZANCI İNANILMAZ OLACAK

Ronaldo için Al-Hilal'in şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gideceği iddia edilmişti. Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği belirtilmiş ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği ileri sürülmüştü. Ronaldo'nun kararını değiştirdiği ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GİDİYOR

Dünyaca ünlü yıldız, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yaptığı ön görüşmede sonuç alamadı ve kulüpte mutlus olduğu öne sürüldü. Bu olayın ardından Portekizli futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ronaldo'nun devre arasında transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.