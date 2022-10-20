Son dakika: Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı! Dünya bu olayı konuşuyor! Manchester United'da beklenen oldu...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelen Manchester United, konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltmişti. Ligde 5. sıraya yerleşen Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dünyaca ünlü yıldızın teknik direktör Erik ten Hag ile arasında problem olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, Manchester United yönetiminden resmi açıklama geldi.

"CHELSEA MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYACAK"

Manchester United'ın açıklamasında, "Ronaldo, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. Takımın geri kalanı, tüm odağıyla karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester United, oyuncuyu önümüzdeki 3 gün boyunca da takım antrenmanlarına dahil etmeyecek.

Bu duyuru sonrasında futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.