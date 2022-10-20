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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı! Dünya bu olayı konuşuyor! Manchester United'da beklenen oldu...

Son dakika: Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı! Dünya bu olayı konuşuyor! Manchester United'da beklenen oldu...

20.10.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek taraftarlarını mutlu etmişti ancak maça dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun 90. dakikada stadyumu terk etmesi damga vurmuştu. Teknik direktör Erik ten Hag ile arasında problemler olduğu iddia edilen Portekizli futbolcu için Manchester United'dan resmi açıklama geldi. Ronaldo'nun Chelsea maçı öncesinde kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelen Manchester United, konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltmişti. Ligde 5. sıraya yerleşen Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Dünyaca ünlü yıldızın teknik direktör Erik ten Hag ile arasında problem olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, Manchester United yönetiminden resmi açıklama geldi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''

"CHELSEA MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYACAK"

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Manchester United'ın açıklamasında, "Ronaldo, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. Takımın geri kalanı, tüm odağıyla karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester United, oyuncuyu önümüzdeki 3 gün boyunca da takım antrenmanlarına dahil etmeyecek.

Bu duyuru sonrasında futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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