Son dakika: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'ye fark attı! Sadece nisan ayındaki performansı yetti...

Son dakika haberleri: Sezon başında Juventus 'tan eski kulübü Manchester United 'a geri dönen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Lionel Messi'ye bu sezonki performansıyla fark attı. Portekizli yıldız, sadece Nisan ayındaki oyunuyla PSG'de ilk senesini geçiren Lionel Messi'nin bu sezonki gol sayısını geride bıraktı.

Son olarak Manchester United'ın Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti.

BİR SEZONDA 17 GOL

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 maçta 17 gol atan Cristiano Ronaldo 37 yaşında bir sezonda 17 gol atan tarihteki en yaşlı oyuncu oldu.