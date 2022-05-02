Son dakika: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'ye fark attı! Sadece nisan ayındaki performansı yetti...

Son dakika haberleri: Sezon başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Lionel Messi'ye bu sezonki performansıyla fark attı. Portekizli yıldız, sadece Nisan ayındaki oyunuyla PSG'de ilk senesini geçiren Lionel Messi'nin bu sezonki gol sayısını geride bıraktı.
CRISTIANO RONALDO, LIONEL MESSI'YE FARK ATTI!
PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Son olarak Manchester United'ın Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti.
BİR SEZONDA 17 GOL
İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 maçta 17 gol atan Cristiano Ronaldo 37 yaşında bir sezonda 17 gol atan tarihteki en yaşlı oyuncu oldu.
36 MAÇTA 23 GOLÜ VAR
37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 36 maçta 23 gol attı ve 3 asist kaydetti.
CHELSEA FİLELERİNİ DE SARSTI
Ronaldo, Chelsea maçından önceki hafta Manchester United'ın Arsenal'a 3-1 yenildiği maçta da takımının tek golünü attı.
NORWICH'E KARŞI HAT-TRICK
Kırmızı Şeytanlar'ın zorlanarak kazandığı Norwich City maçında ise hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, 3-2'lik galibiyette başrol oynadı.
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