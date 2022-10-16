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Son dakika: Dev derbiye saatler kala oldu! Flaş 11 kararı...

16.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligin 10. haftasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Trabzonspor, Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına saatler kala ilk 11'lerini kafalarında belirleyen Valerien Ismael ve Abdullah Avcı, oyuncularına son taktiklerini veriyor. Peki, iki ekibin ilk 11'i nasıl olacak? İşte Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak yayınlayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapacak. Öte yandan AVAR'da ise Koray Gençerler yer alacak.

MUTLAK 3 PUAN İÇİN SAHADALAR

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Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de iki teknik adamın 11 tercihleri...

İŞTE BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ
Ersin
Rosier
Tayyip Talha
Montero
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