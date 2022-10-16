Son dakika: Dev derbiye saatler kala oldu! Flaş 11 kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak yayınlayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapacak. Öte yandan AVAR'da ise Koray Gençerler yer alacak.

MUTLAK 3 PUAN İÇİN SAHADALAR

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de iki teknik adamın 11 tercihleri...

İŞTE BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE MUHTEMEL 11'LER