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Son dakika: Devre arasında yer yerinden oynayacak! Ünlü gazeteciden Ronaldo açıklaması "Galatasaraylı yönetici ile mesajlaştım..."

07.10.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, ocak transfer dönemi içinde çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken, ortaya atılan Ronaldo iddiası taraftarları oldukça heyecanlandırmış durumda. Galatasaray-Ronaldo haberleri henüz iddiadan öteye geçmemiş durumdayken ünlü gazeteciden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Bu sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray yeni hocası Okan Buruk ile ligde çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet almış durumda. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, devre arası için de kollarını şimdiden sıvamış durumda.

DEVRE ARASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

DEVRE ARASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!
Yaptığı yıldız transferlerle yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olan Aslan, devre arasında da adından sıklıkla söz ettirecekmiş gibi görünüyor.

"SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ" DEMİŞTİ!

"SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ" DEMİŞTİ!
Sarı-Kırmızılılar'da Başkanvekili olan ve transfer sürecinde büyük rol oynayan Erden Timur, "Çok çok hayal isimlere bile gittik. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. Şu anda isimleri veremiyorum."
"Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz." ifadelerini kullanmış ve bu ismin Manchester United'da kabus gibi bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo olduğu iddia edilmişti.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI
Bu transferin iddiası bile taraftarda büyük bir heyecan yaratırken, son oynanan Manchester City maçında yedek olarak başlayan Ronaldo'nun devre arasında Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, ünlü gazeteciden Galatasaray-Ronaldo iddialarına yönelik flaş bir iddia ortaya atıldı.

"SARI-KIRMIZILI YÖNETİCİ İLE MESAJLAŞTIM..."

"SARI-KIRMIZILI YÖNETİCİ İLE MESAJLAŞTIM..."
Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen, canlı yayında yaptığı açıklamada Galatasaray-Ronaldo haberlerinin ardından Sarı-Kırmızılı bir yönetici ile mesajlaştığını yöneticinin ise 'Senden bir şey saklanmıyor' yanıtını aldığını ifade etti. Tüzemen bu yanıt için 'Espri elbette' derken, "Şimdi yine haberler çıktı, bunlar olabilir yani doğal" şeklinde konuştu.
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