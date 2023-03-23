Son dakika: Dünya futbol tarihine geçecek takas! 'Galatasaray bedavaya alacak, 35 milyon euroya satacak!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, devre arasında Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak dünya basınında ses getirmişti.
Çıkan iddialara göre Zaniolo için dünyaca ünlü kulüpler sezon sonu transfer planlamasını yapmış ve Galatasaray ile masaya oturmak için hazırlıklarına başlamıştı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A devi Juventus'ta futboldan ana sorumlu olarak göreve getirilen Francesco Calvo, sezon sonu için en önemli hedef olarak Nicolo Zaniolo'yu belirledi.
İlk transfer dönemi için 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunan İtalyan yıldızın ayrılığı durumunda ise Galatasaray'dan flaş bir hamle geleceği belirtildi.
Sarı - kırmızılıların, Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı ve Zaniolo'nun yerini bu şekilde dolduracağı kaydedildi.
Galatasaray'ın bu anlaşmadan oldukça karlı çıkacağı ve transferin gerçekleşmesi halinde kazanacağı 35 milyon euro ile dünyaca ünlü yıldızlara imza attırmasının önünün açılacağı aktarıldı.