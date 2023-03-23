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Son dakika: Dünya futbol tarihine geçecek takas! 'Galatasaray bedavaya alacak, 35 milyon euroya satacak!'

23.03.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olarak milli araya giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların devre arasında Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo için dünya devlerinin sezon sonunda harekete geçerek oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A devi Juventus, yıldız futbolcu için resmi girişimlere başladı. Galatasaray'ın planı ise belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, devre arasında Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak dünya basınında ses getirmişti.

TARİHE GEÇECEK TAKAS

NICOLO ZANIOLO İÇİN HAZIRLANIYORLARDI

NICOLO ZANIOLO İÇİN HAZIRLANIYORLARDI

Çıkan iddialara göre Zaniolo için dünyaca ünlü kulüpler sezon sonu transfer planlamasını yapmış ve Galatasaray ile masaya oturmak için hazırlıklarına başlamıştı.

JUVENTUS'UN EN BÜYÜK HEDEFİ

JUVENTUS'UN EN BÜYÜK HEDEFİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A devi Juventus'ta futboldan ana sorumlu olarak göreve getirilen Francesco Calvo, sezon sonu için en önemli hedef olarak Nicolo Zaniolo'yu belirledi.

GALATASARAY'IN PLANI

GALATASARAY'IN PLANI

İlk transfer dönemi için 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunan İtalyan yıldızın ayrılığı durumunda ise Galatasaray'dan flaş bir hamle geleceği belirtildi.

ANGEL DI MARIA...

ANGEL DI MARIA...

Sarı - kırmızılıların, Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı ve Zaniolo'nun yerini bu şekilde dolduracağı kaydedildi.

35 MİLYON EUROLUK KAR

35 MİLYON EUROLUK KAR

Galatasaray'ın bu anlaşmadan oldukça karlı çıkacağı ve transferin gerçekleşmesi halinde kazanacağı 35 milyon euro ile dünyaca ünlü yıldızlara imza attırmasının önünün açılacağı aktarıldı.

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