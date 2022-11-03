SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Son dakika: 'Eyvah eyvah!' Fenerbahçe ve Trabzonspor ikinci olursa dünya devlerine kafa tutacak! Bugün çok kritik...

Son dakika: 'Eyvah eyvah!' Fenerbahçe ve Trabzonspor ikinci olursa dünya devlerine kafa tutacak! Bugün çok kritik...

03.11.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlar; Fenerbahçe ve Trabzonspor için sıcak bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi play-off'unda mücadele edecek takımlar da belli oldu. Fenerbahçe, grubunu ikinci sırada bitirmesi halinde dünyaca ünlü takımlarla karşı karşıya gelecek. Şu anda 3. olan ve 2.'lik yarışında yer alan Trabzonspor da hedefine ulaşırsa aynı senaryoyu yaşayacak. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern Münih, Inter, Tottenham, E. Frankfurt, Chelsea, Milan, Real Madrid, Leipzig, Manchester City, B. Dortmund, Benfica ve Paris Saint-Germain kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna atan ekipler oldular. Ancak turnuva başlamadan önce favoriler arasında gösterilen birçok ekip ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

ÇOK KRİTİK BİR GÜN

ÇOK KRİTİK BİR GÜN
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, bugün çok kritik maçlara çıkacaklar.

FENERBAHÇE'NİN LİDERLİK HEVESİ

FENERBAHÇE'NİN LİDERLİK HEVESİ
Daha önce play-off turunu garantileyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanından 3 puan alırsa ve Rennes'in gol sayısını geçerse B Grubu'nu lider olarak tamamlayacak ve direkt olarak son 16 turuna kalacak.

TRABZONSPOR'UN İKİNCİLİK İHTİMALİ

TRABZONSPOR'UN İKİNCİLİK İHTİMALİ
Liderlik şansını yitiren ve Şu anda grubunda üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un Ferençvaroş'u yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali bulunuyor.

İŞTE RAKİPLER

İŞTE RAKİPLER
İki ekibimizin de gruplarını ikinci sırada bitirmesi halinde karşı karşıya geleceği takımlar ise belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlar şu şekilde;

AJAX

AJAX
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri atan dakika haberleri ak n dakika haberleri hedefi oldular

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Ali Palabıyık'a maç yok! Fatura çok ağır oldu...

Ali Palabıyık'a maç yok! Fatura çok ağır oldu...

Ryan Babel'in küfürlü paylaşımı olay yarattı!

Ryan Babel'in küfürlü paylaşımı olay yarattı!

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Kritik maç öncesi gerilim arttı! 'Lucescu'nun problemi'

Kritik maç öncesi gerilim arttı! 'Lucescu'nun problemi'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.