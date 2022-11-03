Son dakika: 'Eyvah eyvah!' Fenerbahçe ve Trabzonspor ikinci olursa dünya devlerine kafa tutacak! Bugün çok kritik...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern Münih, Inter, Tottenham, E. Frankfurt, Chelsea, Milan, Real Madrid, Leipzig, Manchester City, B. Dortmund, Benfica ve Paris Saint-Germain kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna atan ekipler oldular. Ancak turnuva başlamadan önce favoriler arasında gösterilen birçok ekip ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

ÇOK KRİTİK BİR GÜN Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, bugün çok kritik maçlara çıkacaklar.

FENERBAHÇE'NİN LİDERLİK HEVESİ Daha önce play-off turunu garantileyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanından 3 puan alırsa ve Rennes'in gol sayısını geçerse B Grubu'nu lider olarak tamamlayacak ve direkt olarak son 16 turuna kalacak.

TRABZONSPOR'UN İKİNCİLİK İHTİMALİ Liderlik şansını yitiren ve Şu anda grubunda üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un Ferençvaroş'u yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali bulunuyor.

İŞTE RAKİPLER İki ekibimizin de gruplarını ikinci sırada bitirmesi halinde karşı karşıya geleceği takımlar ise belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlar şu şekilde;