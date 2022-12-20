Son dakika: Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor: "Geri dönerim!"

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray'ın başında başlayan ancak başkan Burak Elmas ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda devre arasında görevinden ayrılan Fatih Terim, herhangi bir takıma imza atmamıştı. Yeni adresi futbolseverler tarafından oldukça merak edilen Terim, yaptığı açıklamalarla sosyal medyaya damgasını vurdu.
İtalyan basınına konuşan Fatih Terim; Lionel Messi hayranlığından bahsederken, Serie A'da desteklediği takımı da itiraf etti.
Deneyimli çalıştırıcı, İtalya Ligi Serie A'dan teklif gelmesi halinde göreve başlayabileceğinin altını çizdi. İşte o sözler...
"3 ay önce bir röportajda bana Messi, Ronaldo, Maradona, Pele arasında sırlamamı sordular. 'Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi, sonra diğerleri' dedim. Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da öyle ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum."
"Serie A'da Napoli'yi destekliyorum. Serie A'da Napoli'yi destekliyorum. Spalletti için mutluyum, o benim arkadaşım."
"Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var. Montella, çok iyi iş çıkarıyor. Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum."