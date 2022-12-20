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Son dakika: Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor: "Geri dönerim!"

20.12.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray'da çalışan ve devre arasında görevinden ayrılan Fatih Terim'den flaş açıklamalar geldi. Sarı - kırmızılılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Terim'in yeni adresinin neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Terim, İtalya'ya geri dönebileceğini resmen duyurdu.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray'ın başında başlayan ancak başkan Burak Elmas ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda devre arasında görevinden ayrılan Fatih Terim, herhangi bir takıma imza atmamıştı. Yeni adresi futbolseverler tarafından oldukça merak edilen Terim, yaptığı açıklamalarla sosyal medyaya damgasını vurdu.

FATİH TERİM DUYURDU

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim; Lionel Messi hayranlığından bahsederken, Serie A'da desteklediği takımı da itiraf etti.

Deneyimli çalıştırıcı, İtalya Ligi Serie A'dan teklif gelmesi halinde göreve başlayabileceğinin altını çizdi. İşte o sözler...

"MESSI, MESSI, MESSI"

"MESSI, MESSI, MESSI"

"3 ay önce bir röportajda bana Messi, Ronaldo, Maradona, Pele arasında sırlamamı sordular. 'Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi, sonra diğerleri' dedim. Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da öyle ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum."

"NAPOLI'Yİ DESTEKLİYORUM"

"NAPOLI'Yİ DESTEKLİYORUM"

"Serie A'da Napoli'yi destekliyorum. Serie A'da Napoli'yi destekliyorum. Spalletti için mutluyum, o benim arkadaşım."

"MONTELLA, PIRLO VE FARIOLI"

"MONTELLA, PIRLO VE FARIOLI"

"Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var. Montella, çok iyi iş çıkarıyor. Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum."

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