Son dakika: Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor: "Geri dönerim!"

"MESSI, MESSI, MESSI"

"3 ay önce bir röportajda bana Messi, Ronaldo, Maradona, Pele arasında sırlamamı sordular. 'Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi, sonra diğerleri' dedim. Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da öyle ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum."