SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli! Tüm camianın destek verdiği isimde kritik pürüz...

Son dakika: Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli! Tüm camianın destek verdiği isimde kritik pürüz...

26.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı - lacivertlilerin düzenlediği gecede Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değişmesi için öneri sunulduğunu duyurmuştu. Bu hamle sonrasında camianın büyük destek verdiği isim için çalışmalar başlatılırken, sarı - lacivertlilere engel çıktı.

Son dakika haberleri: Bu sezona hızlı bir giriş yapan ve FIFA Dünya Kupası arasına 29 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, stadyum isminin değişiminin gündemde olduğunu söylemiş ve sarı - lacivertli taraftaları heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE ATATÜRK STADYUMU'NA ENGEL

"DAKİKALARCA ALKIŞ ALDI"

"DAKİKALARCA ALKIŞ ALDI"

Dündar; Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı..." demişti.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." şeklinde konuşmuştu.

ENGEL ÇIKTI

ENGEL ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından tüm camia; Fenerbahçe Atatürk Stadyumu için büyük bir heyecana kapılırken, ortaya bir engel çıktı.

BİR İLDE SADECE TEK BİR STADYUM

BİR İLDE SADECE TEK BİR STADYUM

'Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nin bir ilde sadece tek bir tesise "Atatürk" ismi verilmesine izin sunması ve İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bulunması işleri karıştırdı.

Milliyet'in haberine göre; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Tesislere Ad Verme Yönetmeliği”nin 7. Maddesi’nde, “Ad verme ile ilgili yasaklar” bölümü bulunuyor. Bunda ise şu ifadeler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Uğur Dündar Mustafa Kemal Atatürk son dakika haberler atatürk dünya kupası fenerbahçe son dakika haberleri Süper Lig dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.