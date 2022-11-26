Son dakika: Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli! Tüm camianın destek verdiği isimde kritik pürüz...

Son dakika haberleri: Bu sezona hızlı bir giriş yapan ve FIFA Dünya Kupası arasına 29 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, stadyum isminin değişiminin gündemde olduğunu söylemiş ve sarı - lacivertli taraftaları heyecanlandırmıştı.
Dündar; Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı..." demişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." şeklinde konuşmuştu.
Bu gelişmelerin ardından tüm camia; Fenerbahçe Atatürk Stadyumu için büyük bir heyecana kapılırken, ortaya bir engel çıktı.
'Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nin bir ilde sadece tek bir tesise "Atatürk" ismi verilmesine izin sunması ve İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bulunması işleri karıştırdı.
Milliyet'in haberine göre; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Tesislere Ad Verme Yönetmeliği”nin 7. Maddesi’nde, “Ad verme ile ilgili yasaklar” bölümü bulunuyor. Bunda ise şu ifadeler yer alıyor.