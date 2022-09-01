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Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Luis Muriel ve Galatasaray'ın istediği Mauro Icardi transferi bitiyor...

01.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla sezona başlayan ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Valencia'dan Maxi Gomez gelmişti. Sarı - lacivertlilerin masadan çekilmesinin ardından Trabzonspor oyuncuyla anlaşmaya vardı. Gomez'den beklediğini alamayan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya kırdı. Kanarya, Atalanta forması giyen Luis Muriel ve Galatasaray'ın ilgilendiği Mauro Icardi için harekete geçti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda takviyelerine devam eden sarı - lacivertlilerin gündeminde santrfor hamlesi bulunuyor.

Daha önce prensipte anlaştığı Maxi Gomez'in Trabzonspor'u tercih etmesi nedeniyle alternatiflerini değerlendiren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

MAURO ICARDI HAREKATI

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Sarı - lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mauro Icardi için PSG ile temasa geçtiği ve oyuncunun menajeri Wanda Nara ile görüşmek için harekete geçtiği ifade edilmişti. Fenerbahçe'nin oyuncunun maliyeti için planlama yaptığı belirtildi.

SÜRPRİZ İSİM LUIS MURIEL!

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Icardi transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bir diğer santrfor Luis Muriel için de Atalanta ile masaya oturduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ: KİRALIK

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Piyasa değeri 20 milyon euro'yu bulan Kolombiyalı golcü için kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde transferi bitirmek istediği belirtildi.

"KALACAK MI, BEN DE BİLMİYORUM"

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İtalya Ligi Serie A ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Luis Muriel için Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, "Muriel takımıda kalacak mı? Bunu gerçekten ben de bilmiyorum. Piyasanın son gününde öğreneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İKİSİ BİRDEN BİTEBİLİR

Fenerbahçe'nin uygun şartların oluşması halinde hem Mauro Icardi hem de Luis Muriel'i transfer etmek için kolları sıvayacağı aktarıldı. (Sabah)

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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