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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte listenin başındaki isim ve boştaki hocalar...

12.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve zafere uzanmıştı. Tarihinde 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk ismin ise Mircea Lucescu olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorla birlikte Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. Tarihinde 7. kez kupayı müzesine götüren Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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Portekizli çalıştırıcının ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

LİSTE BAŞI LUCESCU

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beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'yu listenin en başına yazdı.

Sarı - lacivertli kurmayların takımı Süper Lig'i tanıyan bir hocaya emanet etmek istediği ve Rumen teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Bu sezon Ukrayna ekibinin başında 34 resmi maça çıkan Lucescu; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.53'lük puan ortalaması yakaladı.

Şu anda hangi teknik direktörler boşta? İşte cevabı...

BOŞTAKİ TEKNİK DİREKTÖRLER

ANTONIO CONTE

ANTONIO CONTE

BRUNO LAGE

BRUNO LAGE

JOACHIM LÖW

JOACHIM LÖW

JULIAN NAGELSMANN

JULIAN NAGELSMANN

MARCELO GALLARDO

MARCELO GALLARDO
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