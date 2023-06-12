Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte listenin başındaki isim ve boştaki hocalar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorla birlikte Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. Tarihinde 7. kez kupayı müzesine götüren Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Portekizli çalıştırıcının ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

LİSTE BAŞI LUCESCU

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'yu listenin en başına yazdı.

Sarı - lacivertli kurmayların takımı Süper Lig'i tanıyan bir hocaya emanet etmek istediği ve Rumen teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Bu sezon Ukrayna ekibinin başında 34 resmi maça çıkan Lucescu; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.53'lük puan ortalaması yakaladı.

Şu anda hangi teknik direktörler boşta? İşte cevabı...