Son dakika: 'Fenerbahçe'den anahtar teslim sözleşme!' Jorge Jesus'un yeni kontratını Portekiz'de duyurdular...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmasını talep ediyordu. Son olarak oynanan Başakşehir maçının ardından Jesus'a "1 yıllık kontrat imzalamıştınız, sözleşmenizi uzatacak mısınız?" şeklinde bir soru sorulmuş ve deneyimli çalıştırıcı, "Sezona odaklandık. Mayıs ayına kadar takımdayım ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diye cevaplamıştı.

JORGE JESUS'A ANAHTAR TESLİM SÖZLEŞME

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA Fenerbahçe Yönetimi'nin de takımda tutmak istediği Jorge Jesus için tecrübeli teknik direktörün ülkesi Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

"YENİ SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR" Portekizli gazeteci Pedro Almeida; Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmak istediğini öne sürdü.

"DAHA YÜKSEK MAAŞ VE ÖZGÜRLÜK" Almeida'nın haberinde; sarı - lacivertlilerin Jesus'a daha yüksek maaşlı ve kulüp içinde daha özgür hareket edebileceği bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DE LİDER Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, bunun akabinde kaydettiği 29 gol ile de ligin en fazla gol atan ekibi konumunda.