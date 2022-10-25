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Son dakika: 'Fenerbahçe'den anahtar teslim sözleşme!' Jorge Jesus'un yeni kontratını Portekiz'de duyurdular...

25.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 23 puan toplayarak 1 maç eksiğiyle lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, sezon başında 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli teknik adam ile yeni kontratın imzalanmasını isterken yönetimin planı ortaya çıktı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile 2026 yılına kadar el sıkışmak istediğini yazdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmasını talep ediyordu. Son olarak oynanan Başakşehir maçının ardından Jesus'a "1 yıllık kontrat imzalamıştınız, sözleşmenizi uzatacak mısınız?" şeklinde bir soru sorulmuş ve deneyimli çalıştırıcı, "Sezona odaklandık. Mayıs ayına kadar takımdayım ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diye cevaplamıştı.

JORGE JESUS'A ANAHTAR TESLİM SÖZLEŞME

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA
Fenerbahçe Yönetimi'nin de takımda tutmak istediği Jorge Jesus için tecrübeli teknik direktörün ülkesi Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

"YENİ SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR"

"YENİ SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR"
Portekizli gazeteci Pedro Almeida; Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmak istediğini öne sürdü.

"DAHA YÜKSEK MAAŞ VE ÖZGÜRLÜK"

"DAHA YÜKSEK MAAŞ VE ÖZGÜRLÜK"
Almeida'nın haberinde; sarı - lacivertlilerin Jesus'a daha yüksek maaşlı ve kulüp içinde daha özgür hareket edebileceği bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DE LİDER

SÜPER LİG'DE LİDER
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, bunun akabinde kaydettiği 29 gol ile de ligin en fazla gol atan ekibi konumunda.

UEFA AVRUPA LİGİ TARİHİNDE İLK

UEFA AVRUPA LİGİ TARİHİNDE İLK
Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftalar sonunda gruptan çıkmayı garantilemiş ve bu başarıyı kulüp tarihinde ilk kez gerçekleştirmişti.
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