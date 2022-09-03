SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King ile devirdi!

Son dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King ile devirdi!

03.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada sarı - lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'nun ilk kez 11'de oynadığı ve golle tanıştığı karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Teknik direktör Jorge Jesus'un Enner Valencia'nın kart cezası nedeniyle ilk 11'de düşündüğü yeni transfer Joao Pedro, Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Ligde 3. kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

AA-20220903-28805263-28805262-FENERBAHCE_YUKATEL_KAYSERISPOR (Large)

Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Armindo Bruma, Miha Zajc ve Emre Mor yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ligin 4. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, Zajc, Lincoln Henrique ve Rossi'yi yedeğe çekti. Bu maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, kırmızı kart cezası nedeniyle, Mauricio Lemos ise takımda düşünülmediği gerekçesiyle kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

AA-20220903-28805263-28805261-FENERBAHCE_YUKATEL_KAYSERISPOR (Large)

Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

JOAO PEDRO İLK KEZ 11'DE

AA-20220903-28805403-28805388-FENERBAHCE_YUKATEL_KAYSERISPOR (Large)

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Pedro, sadece Konyaspor maçının son 19 dakikasında forma giymişti.

Yeni transferlerden Alioski ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez 11'de tercih edildi.

BATSHUAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

AA-20220903-28805180-28805179-FENERBAHCE_YUKATEL_KAYSERISPOR (Large)

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Kayserispor Joshua King son dakika haberler Joao Pedro fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...

Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...

Çağlar Söyüncü için büyük sürpriz! G.Saray...

Çağlar Söyüncü için büyük sürpriz! G.Saray...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.