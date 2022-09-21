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Son dakika: Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor! Jorge Jesus, 'Alalım' derse imzayı atacak...

21.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 13 puan toplayan, Avrupa Ligi B Grubu'nda ise 4 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin gündemine dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez gelmişti. Uruguaylı yıldız, futbola başladığı Nacional'e geri dönmüştü. Kasım ayında takımdan ayrılacağı açıklanan golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin yeni planı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde hücum hattını Joao Pedro ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe'de Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Luis Suarez de gelmişti. Sarı - lacivertliler oyuncuyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve Uruguaylı yıldız, futbola başladığı kulüp olan Nacional'in yolunu tutmuştu.

TARAFTARLARI MEST ETTİ

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Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 20 gol kaydeden ve bu alanda zirveye yerleşen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un camia içerisinde oluşturduğu hava, taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

MAKSİMUM VERİM ALDI

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Sarı - lacivertlilerin teknik patronu, formayı adaletli bir şekilde dağıtarak takım içerisindeki rekabeti en üst seviyeye çekti ve oyunculardan maksimum verim almayı başardı.

LUIS SUAREZ OLMAMIŞTI

LUIS SUAREZ (28 milyon euro)

Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Luis Suarez için de şartlarını oldukça zorlamıştı. Transferin gerçekleşmemesi sonrasında ise kadroya Michy Batshuayi katılmıştı.

KASIM AYINDA AYRILACAK

luis suarez

Ülkesi Uruguay'da yer alan Nacional takımına transfer olan Luis Suarez için geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama geldi. Nacional Başkanı Jose Fuentes, yıldız golcünün kasım ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

"YANLIŞ BEKLENTİ İÇİNE GİRMESİNLER"

LUIS SUAREZ

Fuentes yaptığı açıklamada, "Lig kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

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Dünya Kupası ile birlikte boşa çıkacak 35 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMAYA HAZIR

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Luis Suarez'in menajeri ise Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve imza atmaya hazır olduklarını vurguladı.

SON KARAR JESUS'UN

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Sarı - lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a taşıyacağı ve Portekizli çalıştırıcının "İsterim" demesi halinde devre arasında transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

SCOUTLAR, İRAN'A GİDİYOR

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Öte yandan liglere verilen milli ara ile birlikte Fenerbahçe scoutlar'ı da çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın gözlemcilerinin İran ile Uruguay arasında oynanacak olan hazırlık maçında Suarez'in yanı sıra 3 oyuncuyu daha izleyeceği belirtildi.

Bu oyuncuların Uruguay'dan Satriano, Pellistri ve Ugarte olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Nacional forması ile 10 resmi maça çıkan Suarez, 4 gol - 3 asistlik bir katkı verdi.

LUIS SUAREZ FOTOĞRAFLARI

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