Son dakika: Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor! Jorge Jesus, 'Alalım' derse imzayı atacak...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde hücum hattını Joao Pedro ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe'de Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Luis Suarez de gelmişti. Sarı - lacivertliler oyuncuyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve Uruguaylı yıldız, futbola başladığı kulüp olan Nacional'in yolunu tutmuştu.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 20 gol kaydeden ve bu alanda zirveye yerleşen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un camia içerisinde oluşturduğu hava, taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
Sarı - lacivertlilerin teknik patronu, formayı adaletli bir şekilde dağıtarak takım içerisindeki rekabeti en üst seviyeye çekti ve oyunculardan maksimum verim almayı başardı.
Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Luis Suarez için de şartlarını oldukça zorlamıştı. Transferin gerçekleşmemesi sonrasında ise kadroya Michy Batshuayi katılmıştı.
Ülkesi Uruguay'da yer alan Nacional takımına transfer olan Luis Suarez için geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama geldi. Nacional Başkanı Jose Fuentes, yıldız golcünün kasım ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fuentes yaptığı açıklamada, "Lig kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası ile birlikte boşa çıkacak 35 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
Luis Suarez'in menajeri ise Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve imza atmaya hazır olduklarını vurguladı.
Sarı - lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a taşıyacağı ve Portekizli çalıştırıcının "İsterim" demesi halinde devre arasında transferin gerçekleşeceği ifade edildi.
Öte yandan liglere verilen milli ara ile birlikte Fenerbahçe scoutlar'ı da çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın gözlemcilerinin İran ile Uruguay arasında oynanacak olan hazırlık maçında Suarez'in yanı sıra 3 oyuncuyu daha izleyeceği belirtildi.
Bu oyuncuların Uruguay'dan Satriano, Pellistri ve Ugarte olduğu ortaya çıktı.
Bu sezon Nacional forması ile 10 resmi maça çıkan Suarez, 4 gol - 3 asistlik bir katkı verdi.
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