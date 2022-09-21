Son dakika: Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor! Jorge Jesus, 'Alalım' derse imzayı atacak...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde hücum hattını Joao Pedro ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe'de Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Luis Suarez de gelmişti. Sarı - lacivertliler oyuncuyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve Uruguaylı yıldız, futbola başladığı kulüp olan Nacional'in yolunu tutmuştu.

TARAFTARLARI MEST ETTİ

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 20 gol kaydeden ve bu alanda zirveye yerleşen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un camia içerisinde oluşturduğu hava, taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

MAKSİMUM VERİM ALDI

Sarı - lacivertlilerin teknik patronu, formayı adaletli bir şekilde dağıtarak takım içerisindeki rekabeti en üst seviyeye çekti ve oyunculardan maksimum verim almayı başardı.

LUIS SUAREZ OLMAMIŞTI

Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Luis Suarez için de şartlarını oldukça zorlamıştı. Transferin gerçekleşmemesi sonrasında ise kadroya Michy Batshuayi katılmıştı.

KASIM AYINDA AYRILACAK

Ülkesi Uruguay'da yer alan Nacional takımına transfer olan Luis Suarez için geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama geldi. Nacional Başkanı Jose Fuentes, yıldız golcünün kasım ayında takımdan ayrılacağını açıkladı.

"YANLIŞ BEKLENTİ İÇİNE GİRMESİNLER"

Fuentes yaptığı açıklamada, "Lig kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Dünya Kupası ile birlikte boşa çıkacak 35 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMAYA HAZIR

Luis Suarez'in menajeri ise Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve imza atmaya hazır olduklarını vurguladı.

SON KARAR JESUS'UN

Sarı - lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a taşıyacağı ve Portekizli çalıştırıcının "İsterim" demesi halinde devre arasında transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

SCOUTLAR, İRAN'A GİDİYOR

Öte yandan liglere verilen milli ara ile birlikte Fenerbahçe scoutlar'ı da çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın gözlemcilerinin İran ile Uruguay arasında oynanacak olan hazırlık maçında Suarez'in yanı sıra 3 oyuncuyu daha izleyeceği belirtildi.

Bu oyuncuların Uruguay'dan Satriano, Pellistri ve Ugarte olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Nacional forması ile 10 resmi maça çıkan Suarez, 4 gol - 3 asistlik bir katkı verdi.