Son dakika: Fenerbahçe, santrfor transferini bitirdi! Maxi Gomez kısa süre içinde 'Çubuklu' formayı giyecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etmiş ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maçta 6 gollük bir performans sergilese de Fenerbahçe Yönetimi işini şansa bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin gündemine Leipzig'den Alexander Sörloth gelmiş ancak Norveçli golcünün Mönchengladbach ile anlaşması sonrasında transferini beklettiği Maxi Gomez'e rotasını kırmıştı.
İtalyan basınının haberine göre; Serie A ekibi Bologna, Valencia'ya Maxi Gomez için şartları sordu ancak İspanyol kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını belirterek görüşmeyi reddetti.
Sarı - lacivertlilerin Uruguaylı golcüyle imza aşamasında olduğu ve Maxi Gomez'in bu hafta içerisinde Türkiye'ye gelerek 'Çubuklu' formayı giymesinin beklendiği ifade edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Darwin Nunez'den Portekizli hocayla ilgili övgü dolu sözler duyması, Maxi Gomez'in sarı-lacivertliler'i seçmesinde önemli etkenlerden birinin olduğu aktarıldı.
Kanarya'nın bu transferi 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum