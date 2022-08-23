Son dakika: Fenerbahçe, santrfor transferini bitirdi! Maxi Gomez kısa süre içinde 'Çubuklu' formayı giyecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etmiş ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maçta 6 gollük bir performans sergilese de Fenerbahçe Yönetimi işini şansa bırakmak istemiyor.

SÖRLOTH, GLADBACH İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin gündemine Leipzig'den Alexander Sörloth gelmiş ancak Norveçli golcünün Mönchengladbach ile anlaşması sonrasında transferini beklettiği Maxi Gomez'e rotasını kırmıştı.

VALENCIA: "FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

İtalyan basınının haberine göre; Serie A ekibi Bologna, Valencia'ya Maxi Gomez için şartları sordu ancak İspanyol kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını belirterek görüşmeyi reddetti.

BU HAFTA 'ÇUBUKLU'YU GİYECEK

Sarı - lacivertlilerin Uruguaylı golcüyle imza aşamasında olduğu ve Maxi Gomez'in bu hafta içerisinde Türkiye'ye gelerek 'Çubuklu' formayı giymesinin beklendiği ifade edildi.

DARWIN NUNEZ'İN ETKİSİ BÜYÜK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Darwin Nunez'den Portekizli hocayla ilgili övgü dolu sözler duyması, Maxi Gomez'in sarı-lacivertliler'i seçmesinde önemli etkenlerden birinin olduğu aktarıldı.

BONSERVİSİ

Kanarya'nın bu transferi 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.