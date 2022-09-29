Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Çağlar Söyüncü'de flaş gelişme! İşte milli yıldızın yeni adresi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki büyük kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçirmişti. İki ezeli rakip, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de kadroda düşünülmeyen Çağlar Söyüncü transferinde karşı karşıya gelmiş ancak milli futbolcu İngiltere'de kalmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN SICAK GELİŞME

BRENDAN RODGERS KONUŞMUŞTU Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, kadrosunda düşünmediği yıldız savunma oyuncusu için çarpıcı sözler kullanmıştı.

"İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL" Çağlar Söyüncü'nün istenen seviyede olmadığını dile getiren Rodgers, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil. Transfer durumları kafasını karıştırmış olabilir." şeklinde konuşmuştu.

"İYİ ŞEYLER SABIRDAN SONRA GELİR" Milli futbolcu ise hocasının sözlerine karşılık sosyal medya hesabından, "İyi şeyler sabırdan sonra gelir" yazılı bir fotoğrafla paylaşım yaptı ve Rodgers'a göndermede bulundu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEDİ Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralamak için uğraştığı Söyüncü için flaş bir gelişme yaşandı.