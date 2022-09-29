SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Çağlar Söyüncü'de flaş gelişme! İşte milli yıldızın yeni adresi...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Çağlar Söyüncü'de flaş gelişme! İşte milli yıldızın yeni adresi...

29.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek için büyük uğraş verdikleri Çağlar Söyüncü için sıcak bir gelişme yaşandı. Transferin son gününe kadar Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Leicester City kadrosunda düşünülmeyen milli yıldıza iki dünya devinin talip olduğu ortaya çıktı. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ve Inter'in büyük bir yarışa girdiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki büyük kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçirmişti. İki ezeli rakip, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de kadroda düşünülmeyen Çağlar Söyüncü transferinde karşı karşıya gelmiş ancak milli futbolcu İngiltere'de kalmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN SICAK GELİŞME

BRENDAN RODGERS KONUŞMUŞTU

BRENDAN RODGERS KONUŞMUŞTU
Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, kadrosunda düşünmediği yıldız savunma oyuncusu için çarpıcı sözler kullanmıştı.

"İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL"

"İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL"
Çağlar Söyüncü'nün istenen seviyede olmadığını dile getiren Rodgers, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil. Transfer durumları kafasını karıştırmış olabilir." şeklinde konuşmuştu.

"İYİ ŞEYLER SABIRDAN SONRA GELİR"

"İYİ ŞEYLER SABIRDAN SONRA GELİR"
Milli futbolcu ise hocasının sözlerine karşılık sosyal medya hesabından, "İyi şeyler sabırdan sonra gelir" yazılı bir fotoğrafla paylaşım yaptı ve Rodgers'a göndermede bulundu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEDİ

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEDİ
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralamak için uğraştığı Söyüncü için flaş bir gelişme yaşandı.

ATLETICO BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYOR

ATLETICO BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYOR
Başarılı savunma oyuncusu için İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in bir süredir Leicester City ile görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Internazionale Leicester City Çağlar Söyüncü son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

Çok konuşulacak sözler! Arda ve Jesus...

Çok konuşulacak sözler! Arda ve Jesus...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.