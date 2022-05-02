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  4. Son dakika: Galatasaray'a transfer piyangosu! Kerem Aktürkoğlu derken kasa para dolacak! İşte o 5 isim...

Son dakika: Galatasaray'a transfer piyangosu! Kerem Aktürkoğlu derken kasa para dolacak! İşte o 5 isim...

02.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu! Bordo - mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Trabzonspor'un şampiyonluğunun yanında bu sezon Süper Lig'de mücadele eden 20 takımda yer alan birçok oyuncu unutulmaz performanslar sergiledi. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ortaya koyduğu oyunla devlerin dikkatini çekerken Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Kerem'i ligin en iyi oyuncusu olarak işaret etti.

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük takımlar için transfer haberleri de gündeme sıkça gelmeye başladı. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapmaya başlarken, takımlarda bulunan futbolcuların da piyasa değerleri belli oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yaptığı çalışmaya göre Süper Lig oyuncularının tahmini transfer değerlerini paylaştı.

GALATASARAY DAMGASI

10 kişilik listede Galatasaray'dan 5 futbolcunun yer alması dikkat çekerken, Trabzonspor'dan 2 futbolcu yer buldu. Fenerbahçe'den 3 futbolcu bulunan listede Beşiktaş'tan ise hiçbir futbolcu yazılmadı.

89 MİLYON EURO!

Listede ismi yazılı olan Galatasaraylı futbolcuların toplam değeri ise 89 milyon euro olarak belirlendi.

İŞTE O LİSTE;

Değerler, en düşükten en yükseğe göre sıralanmıştır

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ İSİMLERİ!

KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU
GALATASARAY / 20.3 MİLYON EURO

VICTOR NELSSON

VICTOR NELSSON
GALATASARAY / 14.1 MİLYON EURO

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
GALATASARAY / 13.8 MİLYON EURO

ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI
FENERBAHÇE / 13.4 MİLYON EURO

OLIMPIU MORUTAN

OLIMPIU MORUTAN
GALATASARAY / 10.7 MİLYON EURO
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