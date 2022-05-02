Son dakika: Galatasaray'a transfer piyangosu! Kerem Aktürkoğlu derken kasa para dolacak! İşte o 5 isim...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük takımlar için transfer haberleri de gündeme sıkça gelmeye başladı. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapmaya başlarken, takımlarda bulunan futbolcuların da piyasa değerleri belli oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yaptığı çalışmaya göre Süper Lig oyuncularının tahmini transfer değerlerini paylaştı.

GALATASARAY DAMGASI

10 kişilik listede Galatasaray'dan 5 futbolcunun yer alması dikkat çekerken, Trabzonspor'dan 2 futbolcu yer buldu. Fenerbahçe'den 3 futbolcu bulunan listede Beşiktaş'tan ise hiçbir futbolcu yazılmadı.

89 MİLYON EURO!

Listede ismi yazılı olan Galatasaraylı futbolcuların toplam değeri ise 89 milyon euro olarak belirlendi.

İŞTE O LİSTE;

Değerler, en düşükten en yükseğe göre sıralanmıştır