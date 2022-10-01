Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekibin taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birçok pozisyona girdi ve gol fırsatı elde etti. Bu pozisyonlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise 31. dakikada gerçekleşti...

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