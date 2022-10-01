Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekibin taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birçok pozisyona girdi ve gol fırsatı elde etti. Bu pozisyonlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise 31. dakikada gerçekleşti...
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON
ONYEKURU ŞUTU ÇEKTİ
Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Henry Onyekuru, uzaklardan şansını denedi.
MUSLERA ÇIKARDI
Sarı - kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, topa son anda uzanarak golü önledi.
KALESİNİ TERK ETTİ
Seken topu yine Onyekuru kovaladı ve Muslera kalesini terk etti.
NDIAYE TOPLA BULUŞTU
Sırtı kaleye dönük olan Henry Onyekuru, müsait pozisyondaki Badou Ndiaye'ye pasını çıkardı.
SAVUNMADAN GERİ DÖNDÜ
Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde buluştuğu topa yaptığı vuruş, Galatasaray savunmasından geri döndü.
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