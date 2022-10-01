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Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye...

01.10.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beklendiği gibi oldukça tempolu şekilde oynandı. Mavi Şimşekler'in maçın ilk yarısında Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye ile yakaladığı pozisyon müsabakaya damgasını vurdu. Üst üste yakalanan iki gol fırsatında önce Fernando Muslera sonra ise Galatasaray savunması tehlikeyi savuşturdu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekibin taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birçok pozisyona girdi ve gol fırsatı elde etti. Bu pozisyonlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise 31. dakikada gerçekleşti...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON

ONYEKURU ŞUTU ÇEKTİ

ONYEKURU ŞUTU ÇEKTİ
Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Henry Onyekuru, uzaklardan şansını denedi.

MUSLERA ÇIKARDI

MUSLERA ÇIKARDI
Sarı - kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, topa son anda uzanarak golü önledi.

KALESİNİ TERK ETTİ

KALESİNİ TERK ETTİ
Seken topu yine Onyekuru kovaladı ve Muslera kalesini terk etti.

NDIAYE TOPLA BULUŞTU

NDIAYE TOPLA BULUŞTU
Sırtı kaleye dönük olan Henry Onyekuru, müsait pozisyondaki Badou Ndiaye'ye pasını çıkardı.

SAVUNMADAN GERİ DÖNDÜ

SAVUNMADAN GERİ DÖNDÜ
Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde buluştuğu topa yaptığı vuruş, Galatasaray savunmasından geri döndü.
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