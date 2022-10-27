Son dakika: Galatasaray, bitmeyen aşkına bu kez kavuşuyor! Moussa Dembele'nin menajeri Nef Stadyumu'nda maçı izledi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflediği 2022/23 sezonu öncesinde kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Topladığı 18 puanla 8. sırada yer alan ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan sarı - kırmızılılarda ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Gündeme Galatasaray'ın 'bitmeyen aşk'ı geldi...

GALATASARAY, DEVRE ARASINDA BİTİREBİLİR

SÜREKLİ ADI GEÇMİŞTİ Galatasaray, 2016 yılından bu yana Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için birçok kez girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

PERFORMANSIYLA PİŞMAN ETMİŞTİ Sarı - kırmızılılara imzası gerçekleşmeyen oyuncu, Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti. Dembele, Celtic'in ardından 22 milyon euro'ya Lyon'a transfer olmuştu.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ Lyon'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele'nin menajeri Makan Fofana, İstanbul'a geldi. Fofana ve Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, NEF Stadı'nda Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçını beraber izledi.

DEVRE ARASINDA BİTEBİLİR Fransız kulübü sezon sonu serbest kalacak oyuncuyu devre arasında satmak istiyor. Galatasaray kulübü en ciddi adaylardan biri. Icardi ve Seferovic'in performansından memnun olmayan Galatasaray, Dembele transferini devre arasında bitirebilir. (Fanatik)