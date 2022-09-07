Son dakika: Galatasaray coştu bir kere! Dünyaca ünlü yıldız Juan Mata, Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren ve transfer çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdüren Galatasaray'da bombalar peş peşe patlıyor. Bugün Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross ve Yusuf Demir isimlerini kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.

GALATASARAY'DAN BİR BOMBA DAHA

Galatasaray'da Erden Timur önderliğinde devam eden transfer operasyonunda bir isimle daha el sıkışıldı.

JUAN MATA SÜRPRİZİ! ANLAŞMA...

TRT Spor'un haberine göre; Sarı - kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ve kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Juan Mata ile anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN GELECEK

İspanyol futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ve resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Mata; Valencia, Chelsea ve Manchester United formalarını terletmişti. Geçtiğimiz sezon 12 resmi maçta forma giyebilen Mata, gol ya da asist katkısı veremedi.