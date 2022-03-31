Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera gerçeği! "Bir devir kapanıyor..."

Galatasaray, A Milli Takım ve alt yaş gruplarında birçok oyuncusuyla dünyanın dört bir yanında temsil edilirken, özellikle patlama yapma potansiyeli bulunan isimler yakından takip edildi. Ciddi yatırım yapılan isimlerin başında gelen Nelsson ve Cicaldau olmak üzere bazı isimlerin performansı, sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Öte yandan Fernando Muslera ile ilgili gerçek de ortaya çıktı. İşte isim isim Galatasaraylı yıldızların milli performansları...

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

ALEXANDRU CICALDAU Yunanistan'a 1-0 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kaldı. İsrail'le deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta 58 dakika oynadı, 1 gol attı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin vazgeçilmez ismi konumunda. Ancak Romanya, Dünya Kupası'na gidemediği için değerini katlama şansını kaçırdı. Galatasaray'ın bir diğer Rumen yeteneği Morutan ise kadroya çağrılmadığı için Florya'da takımıyla çalışmalara devam etti.

SOFIANE FEGHOULI Cezayir'in Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun'u 1-0 yendiği ilk maçın son 14 dakikasında Mahrez'in yerine oyuna girdi. Rövanşa hazırlanırken antrenmanda sakatlandı. Florya'ya döndükten sonra tedavisine devam edilecek. Cezayir ise uzatmalarda Kamerun'a 2-1 mağlup olarak Katar'a gitme şansını kaybetti.

MOSTAFA MOHAMED Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'i 1-0 yendikleri ilk maçta 72 dakika görev yaptı. İkinci maçta 70'te oyuna girdi, uzatmalarla beraber 50 dakika sahada kaldı. Seri penaltılarda ülkesi adına son penaltıyı kaçıran isim oldu. Salah ve Zizo da penaltıyı kaçırınca, Dünya Kupası biletini alan taraf Senegal oldu.

BERKAN KUTLU Alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda oynadığı Portekiz maçında 89 dakika sahada kalsa da performansı beğenilmedi. İtalya karşısında ise son 27 dakika görev aldı ve kendini gösterme şansı bulamadı.