Son dakika: Galatasaray'da karar verildi! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na zam geliyor...

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Ross, Yusuf Demir ile Milot Rashica'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda takım içerisinde bulunan ve performanslarıyla beğeni toplayan isimler için harekete geçildi.

Galatasaray taraftarı, kadrodaki genç futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili gelişmeleri merak ediyordu. Yönetim de konuya el attı...

YUNUS AKGÜN PLANI

Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.

KEREM'E İYİLEŞTİRME

Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.

VICTOR NELSSON İÇİN FORMÜL

Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.

BOEY ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yıllık 480 bin euro'ya oynayan Sacha Boey ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. (Sabah)