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Son dakika: Galatasaray'da karar verildi! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na zam geliyor...

11.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen sarı - kırmızılılar, bu doğrultuda hamlelerine devam ediyor. Takımda yer alan Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Sacha Boey için önemli bir karar alındı. Galatasaray Yönetimi, 4 ismin sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Ross, Yusuf Demir ile Milot Rashica'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda takım içerisinde bulunan ve performanslarıyla beğeni toplayan isimler için harekete geçildi.

Galatasaray taraftarı, kadrodaki genç futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili gelişmeleri merak ediyordu. Yönetim de konuya el attı...

YUNUS AKGÜN PLANI

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Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.

KEREM'E İYİLEŞTİRME

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Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.

VICTOR NELSSON İÇİN FORMÜL

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Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.

BOEY ÖDÜLLENDİRİLECEK

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Yıllık 480 bin euro'ya oynayan Sacha Boey ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. (Sabah)

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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