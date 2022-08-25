Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan transfer gelişmesi! Marcao'dan sonra Victor Nelsson da yolcu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etmiş ve Bitexen Giresunspor yenilgisi sornasında moral bulmuştu. Sarı - kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Marcao'yu İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya satmıştı. Bu transfer sonrasında stoper mevkiine takviye yapmak isteyen sarı - kırmızılılara sürpriz bir teklif daha geldi.
Daily Mail'in haberine göre; Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig kulübü Wolverhampton devreye girdi.
Haberde İngiliz temsilcisinin, Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerini Nelsson ile doldurmak istediği ifade edildi.
Wolverhampton'ın Victor Nelsson için Galatasaray'a 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacağı aktarıldı.
Sarı - kırmızılıların teklife sıcak bakabileceği kaydedilirken, Nelsson'un Premier Lig'de oynamak istediği belirtildi.
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