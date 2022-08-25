Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan transfer gelişmesi! Marcao'dan sonra Victor Nelsson da yolcu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etmiş ve Bitexen Giresunspor yenilgisi sornasında moral bulmuştu. Sarı - kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Marcao'yu İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya satmıştı. Bu transfer sonrasında stoper mevkiine takviye yapmak isteyen sarı - kırmızılılara sürpriz bir teklif daha geldi.

PREMIER LİG'DEN TALİP

Daily Mail'in haberine göre; Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig kulübü Wolverhampton devreye girdi.

BOLY'NİN YERİNE NELSSON

Haberde İngiliz temsilcisinin, Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerini Nelsson ile doldurmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY'A DEV TEKLİF

Wolverhampton'ın Victor Nelsson için Galatasaray'a 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacağı aktarıldı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Sarı - kırmızılıların teklife sıcak bakabileceği kaydedilirken, Nelsson'un Premier Lig'de oynamak istediği belirtildi.