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Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan transfer gelişmesi! Marcao'dan sonra Victor Nelsson da yolcu...

25.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen ve kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer eden Aslan, Marcao'yu da 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satmıştı. Brezilyalı stoperin gönderilmesinin ardından Victor Nelsson'a da sürpriz bir talip çıktı. Danimarkalı savunmacı için İngiltere Premier Lig kulübü Wolverhampton devreye girdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etmiş ve Bitexen Giresunspor yenilgisi sornasında moral bulmuştu. Sarı - kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Marcao'yu İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya satmıştı. Bu transfer sonrasında stoper mevkiine takviye yapmak isteyen sarı - kırmızılılara sürpriz bir teklif daha geldi.

PREMIER LİG'DEN TALİP

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Daily Mail'in haberine göre; Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için İngiltere Premier Lig kulübü Wolverhampton devreye girdi.

BOLY'NİN YERİNE NELSSON

Haberde İngiliz temsilcisinin, Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerini Nelsson ile doldurmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY'A DEV TEKLİF

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Wolverhampton'ın Victor Nelsson için Galatasaray'a 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacağı aktarıldı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

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Sarı - kırmızılıların teklife sıcak bakabileceği kaydedilirken, Nelsson'un Premier Lig'de oynamak istediği belirtildi.

VICTOR NELSSON FOTOĞRAFLARI

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