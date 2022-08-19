Son dakika: Galatasaray'da yıldız ismin yeri Milan'dan dolacak! Patrick van Aanholt gidiyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katmıştı. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de belli oldu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELDİ

Sarı - kırmızılıların 48 yaşındaki hocası, Hollandalı oyuncunun durumuyla ilgili konuşmak için yönetimle bir araya geldi.

PLANLAR ARASINDA YOK

Patrick van Aanholt hakkında raporunu sunan Buruk, oyuncunun gelecek planları arasında yer almadığını iletti. Tecrübeli futbolcu hakkında 'yetersiz' raporu veren Okan Buruk, yolların ayrılması gerektiğini yönetime belirtti.

ÖMER BAYRAM DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan van Aanholt haricinde sol bek Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı öğrenildi.

BURUK'UN TRANSFER TALEBİ

İki futbolcu ile ilgili alınan bu karar sonrası deneyimli çalıştırıcı, sol bek mevkisine transfer talebinde bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi harekete geçti ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

YENİ HEDEF MILAN'DAN

SportItalia'nın haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure için harekete geçti.

GALATASARAY'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılıların, Toure için Milan ile yakın zamanda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Sol bek mevkisinde forma giyen Fode Ballo Toure, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.