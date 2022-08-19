SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da yıldız ismin yeri Milan'dan dolacak! Patrick van Aanholt gidiyor...

Son dakika: Galatasaray'da yıldız ismin yeri Milan'dan dolacak! Patrick van Aanholt gidiyor...

19.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un biletini kesti. Hollandalı futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini dile getiren Buruk'un bu talebi sonrası Galatasaray, yerine gelecek ismi Milan'dan buldu. Fode Ballo Toure, sarı - kırmızılıların hedefinde...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katmıştı. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de belli oldu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELDİ

_a238f_800

Sarı - kırmızılıların 48 yaşındaki hocası, Hollandalı oyuncunun durumuyla ilgili konuşmak için yönetimle bir araya geldi.

PLANLAR ARASINDA YOK

_e1e9e_800

Patrick van Aanholt hakkında raporunu sunan Buruk, oyuncunun gelecek planları arasında yer almadığını iletti. Tecrübeli futbolcu hakkında 'yetersiz' raporu veren Okan Buruk, yolların ayrılması gerektiğini yönetime belirtti.

ÖMER BAYRAM DA GÖZDEN ÇIKARILDI

a5974dd76f31ed7e1ce6050a71750cb4

Öte yandan van Aanholt haricinde sol bek Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı öğrenildi.

BURUK'UN TRANSFER TALEBİ

AA-20220813-28642481-28642474-GALATASARAYBITEXEN_GIRESUNSPOR

İki futbolcu ile ilgili alınan bu karar sonrası deneyimli çalıştırıcı, sol bek mevkisine transfer talebinde bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi harekete geçti ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

YENİ HEDEF MILAN'DAN

D9V6muHXYAAkxQj

SportItalia'nın haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure için harekete geçti.

GALATASARAY'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

EdJJMisXgAEnL80

Sarı-kırmızılıların, Toure için Milan ile yakın zamanda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Sol bek mevkisinde forma giyen Fode Ballo Toure, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

OKAN BURUK FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ömer Bayram Patrick van Aanholt son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.