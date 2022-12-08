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Son dakika: Galatasaray'dan 'milli' harekat! Bekler Rıdvan Yılmaz ve Mert Müldür'e emanet edilecek...

08.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Patrick van Aanholt ile yollarını ayıracak olan sarı - kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun yerine Rıdvan Yılmaz'ı düşünürken, Sacha Boey'in satılma ihtimaline karşın da Mert Müldür için girişimler sıklaştırılacak. Özellikle Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, gelecek sezonlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle sol bek takviyesi isetemesi üzerine harekete geçen sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ YILDIZLAR

AANHOLT'TA AYRILIK BEKLENİYOR

AANHOLT'TA AYRILIK BEKLENİYOR

Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken, Hollandalı futbolcunun yerine gelebilecek olan adaylar da belli olmuştu.

RIDVAN YILMAZ SÜRPRİZİ

RIDVAN YILMAZ SÜRPRİZİ

Listede yer alan isimler arasında en dikkat çekeni, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz oldu.

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

İskoç ekibinde forma şansı bulamayan milli sol bek için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmek için temaslarını sıklaştırdığı öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre; Rıdvan Yılmaz da menajeri vasıtasıyla Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığının haberini gönderdi.

BOEY DİKKAT ÇEKİYOR

BOEY DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey için de yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılık gündemde.

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