Son dakika: Galatasaray'dan 'milli' harekat! Bekler Rıdvan Yılmaz ve Mert Müldür'e emanet edilecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, gelecek sezonlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle sol bek takviyesi isetemesi üzerine harekete geçen sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.
Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken, Hollandalı futbolcunun yerine gelebilecek olan adaylar da belli olmuştu.
Listede yer alan isimler arasında en dikkat çekeni, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz oldu.
İskoç ekibinde forma şansı bulamayan milli sol bek için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmek için temaslarını sıklaştırdığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre; Rıdvan Yılmaz da menajeri vasıtasıyla Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığının haberini gönderdi.
Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey için de yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılık gündemde.