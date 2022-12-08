Son dakika: Galatasaray'dan 'milli' harekat! Bekler Rıdvan Yılmaz ve Mert Müldür'e emanet edilecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, gelecek sezonlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle sol bek takviyesi isetemesi üzerine harekete geçen sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.