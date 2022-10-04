Son dakika: Galatasaray'dan o isme yeni sözleşme! Maaşı iyileştirildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sene Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla beğenilen 23 yaşındaki oyuncu yaz transfer dönemi Sevilla başta olmak üzere birçok kulübün radarına girmiş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN ZAM!

Yeni sezonda şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen ve yeni isimleri kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip iç transferde de flaş bir hamle yaptı. Genç yıldızlar için adımlar atmaya devam eden Aslan, Nelsson'un maaşında artışa gitti.

O MADDE DEĞİŞMEDİ!

Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.