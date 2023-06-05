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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri ortaya çıktı! İşte o liste...

05.06.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi eden Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şamoiyonluğunu taçlandırdı. Tarihindeki 23. şampiyonluğunu kutlayan sarı - kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan Avrupa macerasına start verecek. Aslan'ın Devler Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0'lık skorla üstün tamamladı ve geçtiğimiz hafta ilan ettiği şampiyonluğunu taçlandırdı. Aslan, bu zaferle birlikte tarihindeki 23. şampiyonluğuna ulaştı.

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Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

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Toplam 30 takımın mücadele edeceği 1. Ön Eleme Turu'nda ekiplerden 15'i 2. Ön Eleme Turu'na dahil olacak. Bu 15 takımdan 10'u çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. İşte o takımlar.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri;

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

ASTANA (KAZAKİSTAN)

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)
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