Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri ortaya çıktı! İşte o liste...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0'lık skorla üstün tamamladı ve geçtiğimiz hafta ilan ettiği şampiyonluğunu taçlandırdı. Aslan, bu zaferle birlikte tarihindeki 23. şampiyonluğuna ulaştı.

Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Toplam 30 takımın mücadele edeceği 1. Ön Eleme Turu'nda ekiplerden 15'i 2. Ön Eleme Turu'na dahil olacak. Bu 15 takımdan 10'u çok yüksek ihtimalle Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. İşte o takımlar.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri;