Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

ÜST ÜSTE 5. KEZ GRUPLARI GEÇEMEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.

Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.