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  4. Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

13.12.2023 01:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şimdiden belli oldu.

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Canlı Skor

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
  • West Ham / Freiburg

  • Marsilya / Brighton

  • Real Betis / Rangers / Sparta Prag

  • Sporting

  • Toulousse / Union SG

  • Rennes / Villareal

  • Slavia Prag / Roma

  • Karabağ / Molde

PLAY-OFF TURUNDA MÜCADELE EDECEK

PLAY-OFF TURUNDA MÜCADELE EDECEK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

ÜST ÜSTE 5. KEZ GRUPLARI GEÇEMEDİ

ÜST ÜSTE 5. KEZ GRUPLARI GEÇEMEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.

Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.

SON YILLARDAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ ZAYIF

SON YILLARDAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ ZAYIF

Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.

"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördüç

TURUN YANI SIRA 12,4 MİLYON AVROYA DA ULAŞAMADI

TURUN YANI SIRA 12,4 MİLYON AVROYA DA ULAŞAMADI

Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

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