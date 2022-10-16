Son dakika: Galatasaray, Kayserispor maçında rekor kırdı! 166 top kaybı sonrası taraftarlar adeta sinir krizine girdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Gavranovic ve Onur Bulut'tan gelirken, Galatasaray'ın tek sayısını Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 7 hafta sonra yenilirken, kötü bir istatistiğe de imza atmış oldu.

REKOR KIRDILAR

Maç boyunca tam 166 kez top kaybı yapan Galatasaray takımı, bu alanda sezonun rekorunu kırdı.

DIŞ SAHADA EN FAZLA İSABETLİ PAS

Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı.

Okan Buruk'un öğrencilerinin maç içerisinde sergilediği performans, taraftarların tepkisini çekerken, 166 top kaybı da eleştirilerin dozunu arttırdı.