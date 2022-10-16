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Son dakika: Galatasaray, Kayserispor maçında rekor kırdı! 166 top kaybı sonrası taraftarlar adeta sinir krizine girdi

16.10.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 7 hafta sonra mağlubiyet alan sarı - kırmızılıların saha içerisinde gösterdiği performans tepki toplarken, yapılan basit hatalar taraftarları çıldırttı. Galatasaray, Kayserispor maçında 166 kez top kaybı yaparak sezonun rekorunu kırdı ve taraftarların eleştirisini topladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Gavranovic ve Onur Bulut'tan gelirken, Galatasaray'ın tek sayısını Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 7 hafta sonra yenilirken, kötü bir istatistiğe de imza atmış oldu.

REKOR KIRDILAR

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Maç boyunca tam 166 kez top kaybı yapan Galatasaray takımı, bu alanda sezonun rekorunu kırdı.

DIŞ SAHADA EN FAZLA İSABETLİ PAS

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Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı.

Okan Buruk'un öğrencilerinin maç içerisinde sergilediği performans, taraftarların tepkisini çekerken, 166 top kaybı da eleştirilerin dozunu arttırdı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

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