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Son dakika: Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi! İşte Süper Lig'de son durum ve kalan maçlar...

08.05.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir galibiyetiyle puanını 73’e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5’e çıkardı. Bu durum sonrasında futbolseverler, Süper Lig puan durumunu ve zirve yarışında yer alan ekiplerin kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte oluşan son durum...

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5’e çıkardı.

Peki puan durumu nasıl şekillendi ve şampiyonluk yarışındaki üç takımın oynayacakları maçlar neler? İşte cevabı...

İŞTE PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

1 - GALATASARAY (73 PUAN)

1 - GALATASARAY (73 PUAN)

KALAN MAÇLAR; İstanbulspor (D), Sivasspor (E), Ankaragücü (D), Fenerbahçe (E), Hatayspor (HÜKMEN)

2 - FENERBAHÇE (68 PUAN)

2 - FENERBAHÇE (68 PUAN)

KALAN MAÇLAR; Trabzonspor (E), Hatayspor (HÜKMEN), Antalyaspor (E), Galatasaray (D), Gaziantep FK (HÜKMEN),

3 - BEŞİKTAŞ (68 PUAN - 1 MAÇI FAZLA)

3 - BEŞİKTAŞ (68 PUAN - 1 MAÇI FAZLA)

KALAN MAÇLAR; Gaziantep FK (HÜKMEN), Adana Demirspor (D), Kasımpaşa (D), Konyaspor (E),

4 - ADANA DEMİRSPOR (60 PUAN)

4 - ADANA DEMİRSPOR (60 PUAN)

5 - BAŞAKŞEHİR (51 PUAN)

5 - BAŞAKŞEHİR (51 PUAN)
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