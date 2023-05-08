Son dakika: Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi! İşte Süper Lig'de son durum ve kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5’e çıkardı.

Peki puan durumu nasıl şekillendi ve şampiyonluk yarışındaki üç takımın oynayacakları maçlar neler? İşte cevabı...