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Son dakika: Galatasaray, maçtan önce transferi bitiriyor! O görüşme ortaya çıktı: Branco van den Boomen!

15.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray, transfer için harekete geçti. Sarı - kırmızılıların cuma günü saat 17.00'de Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde rakip takımın futbolcusu Branco van den Boomen için görüşme yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray'ın sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu daha önce izlediği ve teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıktığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun geri kalanı için antrenmanlarına tüm hızıyla devam eden sarı - kırmızılılarda transfer için de kollar sıvanmış durumda. Galatasaray; sadece ara transfer dönemini değil sezon sonunu da düşünüyor.

GALATASARAY, MAÇTAN ÖCNE TRANSFER YAPIYOR

İLK İSİM ORTAYA ÇIKTI

İLK İSİM ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da sezon sonunda kadroya katılması planlanan ilk isim ortaya çıktı.

YAKIN TAKİP

YAKIN TAKİP

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i takip ediyor.

YETKİLİLER TAM NOT VERDİ

YETKİLİLER TAM NOT VERDİ

Hollandalı futbolcunun oynadığı maçları canlı olarak izleyen sarı - kırmızılı yetkililer, oyuncunun performansına tam not verdi.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞME

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞME

Hem scout ekibinin hem de teknik heyetin yeşil ışık yaktığı Bommen için 16 Aralık Cuma akşamı Toulouse ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde bir transfer görüşmesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKABİLİR

TRANSFERE SICAK BAKABİLİR

Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği kaydedildi.

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