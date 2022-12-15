Son dakika: Galatasaray, maçtan önce transferi bitiriyor! O görüşme ortaya çıktı: Branco van den Boomen!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun geri kalanı için antrenmanlarına tüm hızıyla devam eden sarı - kırmızılılarda transfer için de kollar sıvanmış durumda. Galatasaray; sadece ara transfer dönemini değil sezon sonunu da düşünüyor.