Son dakika: Galatasaray, maçtan önce transferi bitiriyor! O görüşme ortaya çıktı: Branco van den Boomen!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun geri kalanı için antrenmanlarına tüm hızıyla devam eden sarı - kırmızılılarda transfer için de kollar sıvanmış durumda. Galatasaray; sadece ara transfer dönemini değil sezon sonunu da düşünüyor.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da sezon sonunda kadroya katılması planlanan ilk isim ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i takip ediyor.
Hollandalı futbolcunun oynadığı maçları canlı olarak izleyen sarı - kırmızılı yetkililer, oyuncunun performansına tam not verdi.
Hem scout ekibinin hem de teknik heyetin yeşil ışık yaktığı Bommen için 16 Aralık Cuma akşamı Toulouse ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde bir transfer görüşmesinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği kaydedildi.