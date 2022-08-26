Son dakika: Galatasaray mı, Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi? Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı! "Türkiye'ye imzaya geliyorum..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle damgasını vuran ve gol krallığında zirvenin sahibi olan Umut Bozok ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesi devam eden Bozok'un geleceği merak ediliyordu.

GALATASARAY, TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE...

Adı son dönemde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Umut Bozok'un menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GELİYORUM"

Ajansspor'a konuşan menajer Olivier Davo, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A DAHA YAKIN

Menajer Davo'nun bu sözlerinin ardından Galatasaray ihtimalinin ortadan kalktığı anlaşılırken, oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu iddia edildi.