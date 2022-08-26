SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Galatasaray mı, Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi? Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı! "Türkiye'ye imzaya geliyorum..."

Son dakika: Galatasaray mı, Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi? Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı! "Türkiye'ye imzaya geliyorum..."

26.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol krallığına ulaşan Umut Bozok'un geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı son dönemde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan yıldız golcünün menajerinden transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. Umut Bozok'un menajeri, imza için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle damgasını vuran ve gol krallığında zirvenin sahibi olan Umut Bozok ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesi devam eden Bozok'un geleceği merak ediliyordu.

GALATASARAY, TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE...

umut_bozoktan_galatasaray_1d07d_800-1658929618

Adı son dönemde Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Umut Bozok'un menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GELİYORUM"

umut_bozoktan_transferi_28219_800

Ajansspor'a konuşan menajer Olivier Davo, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A DAHA YAKIN

Menajer Davo'nun bu sözlerinin ardından Galatasaray ihtimalinin ortadan kalktığı anlaşılırken, oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu iddia edildi.

UMUT BOZOK'UN KASIMPAŞA FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Ve rakipler belli oldu! F.Bahçe ve Trabzonspor...

Ve rakipler belli oldu! F.Bahçe ve Trabzonspor...

Volkan Demirel'in hareketi olay oldu!

Volkan Demirel'in hareketi olay oldu!

Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

Galatasaray'da son antrenmanına çıktı! Anlaşma sağlandı gidiyor...

Galatasaray'da son antrenmanına çıktı! Anlaşma sağlandı gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.