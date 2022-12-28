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Son dakika: Galatasaraylılar yılın transferine hazır! Arjantin Milli Takımı'ndan resmi açıklama geldi: "Di Maria, Parçalı'yı giyebilir!"

28.12.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan Galatasaray, ocak ayında da benzer bir yol izleyecek. İmza attırdığı yıldızlarla Türk ve dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılıların gündemine Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Angel Di Maria gelmişti. Tangocuların sportif direktörü transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak adeta bir gövde gösterisi sunmuştu. Türk ve dünya basınında oldukça ses getiren bu hamleler sonrasında sarı - kırmızılı taraftarların gelecek transferler için de umudu artmıştı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarları büyük heyecan sardı.

GALATASARAY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1'le geçen ve üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, gözünü 16. haftada oynanacak olan Sivasspor maçına çevirdi.

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda hata yapmak istemeyen sarı - kırmızılılarda yönetim, bir yandan da transfere odaklanmış durumda.

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayını da hareketli geçirmeyi planlayan Galatasaray'ın gündemine Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria gelmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın sportif direktörü Luciano Nakis, Radyospor'a verdiği röportajda Di Maria'nın Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA FORMA GİYEBİLİR"

"GALATASARAY'DA FORMA GİYEBİLİR"

Nakis, tecrübeli futbolcu ile ilgili "Olabilir, Galatasaray büyük bir ekip. Di Maria önümüzdeki dönemde forma giyebilir." ifadelerini kullandı.

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