Son dakika: Galatasaraylılar yılın transferine hazır! Arjantin Milli Takımı'ndan resmi açıklama geldi: "Di Maria, Parçalı'yı giyebilir!"

Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak adeta bir gövde gösterisi sunmuştu. Türk ve dünya basınında oldukça ses getiren bu hamleler sonrasında sarı - kırmızılı taraftarların gelecek transferler için de umudu artmıştı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarları büyük heyecan sardı.